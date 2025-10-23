快訊

影／南投山林太大 野生動物難救傷…九九峰動物樂園出手了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
九九峰動物樂園獸醫師團隊救治受傷的松鼠。圖／九九峰動物樂園提供
林保署南投分署轄區廣闊，常有野生動物救護需求，多由生多所急救站協助救傷，但該站位在集集鎮，距埔里、國姓等烏溪流域山區，路途遙遠影響救傷；草屯九九峰動物樂園獲悉願無償救護醫療，雙方今簽訂合作意向書，可望提升救援量能。

林業保育署南投分署長李政賢指出，近年來因人類活動與環境變遷影響，野生動物受傷、誤入人類活動範圍等情形頻傳，而其分署轄區橫跨南投、彰化、台中、雲林4縣市，幅員遼闊，野生動物救護狀況多，急需強化區域內的救護量能。

過去該分署野生動物救護工作，主要仰賴農業部生物多樣性研究所野生動物急救站、二水生態教育館等公營單位，但兩處急救站分別為在南投集集、彰化，距埔里、仁愛等烏溪流域地區，路途遙遠影響救傷，私立九九峰動物樂園獲悉願協助。

九九峰動物樂園董事長游家富說，該樂園雖是民間單位，園區內展出珍奇鳥禽及可愛動物，提供戶外教學環境，同時設有動物醫院，具專業醫療設備及獸醫師團隊，有足夠能力協助動物救傷，前年與縣府成立野生動物救護站，具備相關經驗。

該樂園獸醫師林慧萱表示，前年起已有大冠鷲、黑冠麻鷺、松鼠等不少野生動物受傷被送來，像擦挫傷、骨折或雛鳥育幼等均能協助救治，但園內僅能醫療一般野生動物，貓頭鷹、蒼鷹等保育類動物，經初步檢傷後還是得送往生多所處理。

林保署南投分署今與九九峰動物樂園簽訂合作意向書，李政賢表示，園方願意無償提供野生動物救傷，未來3年該分署轄管區域，甚至烏溪沿線有野生動物救傷需求，均可及時協助救護，可望提升烏溪流域的野生動物救援效率及保育量能。

林業保育署南投分署今與草屯九九峰動物樂園簽訂合作意向書，共同推動野生動物救護工作，可望提升救援量能。記者賴香珊／攝影
九九峰動物樂園設有動物醫院，具專業醫療設備及獸醫師團隊，有足夠能力協助野生動物救傷工作。記者賴香珊／攝影
九九峰動物樂園設有動物醫院，具專業醫療設備及獸醫師團隊，有足夠能力協助野生動物救傷工作。記者賴香珊／攝影
九九峰動物樂園獸醫師團隊救治受傷的松鼠。圖／九九峰動物樂園提供
九九峰動物樂園設有動物醫院，具專業醫療設備及獸醫師團隊，有足夠能力協助野生動物救傷工作。記者賴香珊／攝影
九九峰動物樂園獸醫師救治受傷的松鼠。圖／九九峰動物樂園提供
九九峰動物樂園設有動物醫院，具專業醫療設備及獸醫師團隊，有足夠能力協助野生動物救傷工作。記者賴香珊／攝影
動物醫院 獸醫師 南投

