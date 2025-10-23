南投林保分署攜手九九峰動物園 強化野生動物救護
南投林保分署今天與在地九九峰動物園簽署野生動物救護站合作意向書，以園內現有動物救護站，進一步共同推動野生動物救護站，盼為野生動物緊急救護、醫療照護注入更多資源。
提升野生動物救援效率與保育量能，農業部林業及自然保育署南投分署今天與福邦開發投資股份有限公司附設私立九九峰可愛世界動物園簽署野生動物救護站合作意向書，一般類野生動物救傷將送九九峰動物園，保育類野生動物救傷仍送至農業部生物多樣性研究所。
南投分署長李政賢出席說，近年因人類活動與環境變遷影響，野生動物受傷、誤入人類活動範圍等情形頻傳，需強化區域救護量能，九九峰動物園擁有完善動物照護設施及專業人員，未來可望有效提升救護效率。
九九峰動物園董事長游家富表示，野生動物救護站將結合專業獸醫團隊及救援志工，除提供動物救護、醫療，還會陸續開設生態教育課程，透過教育推廣提升民眾對野生動物保育關注與支持；參與野生動物救護是企業社會責任，公司將全力投入資源與專業。
