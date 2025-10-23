快訊

下班注意！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路炸到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

南投林保分署攜手九九峰動物園 強化野生動物救護

中央社／ 南投縣23日電

南投林保分署今天與在地九九峰動物園簽署野生動物救護站合作意向書，以園內現有動物救護站，進一步共同推動野生動物救護站，盼為野生動物緊急救護、醫療照護注入更多資源。

提升野生動物救援效率與保育量能，農業部林業及自然保育署南投分署今天與福邦開發投資股份有限公司附設私立九九峰可愛世界動物園簽署野生動物救護站合作意向書，一般類野生動物救傷將送九九峰動物園，保育類野生動物救傷仍送至農業部生物多樣性研究所。

南投分署長李政賢出席說，近年因人類活動與環境變遷影響，野生動物受傷、誤入人類活動範圍等情形頻傳，需強化區域救護量能，九九峰動物園擁有完善動物照護設施及專業人員，未來可望有效提升救護效率。

九九峰動物園董事長游家富表示，野生動物救護站將結合專業獸醫團隊及救援志工，除提供動物救護、醫療，還會陸續開設生態教育課程，透過教育推廣提升民眾對野生動物保育關注與支持；參與野生動物救護是企業社會責任，公司將全力投入資源與專業。

動物園 南投 農業部

延伸閱讀

地牛翻身！14:35分南投規模4.3地震 最大震度彰化、雲林3級

南投軌道長期靠台中？縣長許淑華規劃短中長三階段交通藍圖

鹿港熱、台南夯…南投卻「榜外」 議員質疑觀光盛況不再

台北市動物園閉園歌換了！出自天團之手 阿龔感性發聲

相關新聞

守護西螺大橋 彰雲共建「跨縣文化資產聯合平台」

連接彰化與雲林的西螺大橋是在地地標，文史團體建議應升格為縣定古蹟，不過彰雲兩縣文化資產審議委員近日審查後，仍維持「歷史建...

台中推「尚泳」甲安埔獨缺公立泳池 議員質疑怎麼學？

台中市甲安埔地區長年沒有公立游泳池，學童想學游泳得遠赴外地。市議員李文傑指出，市府在推動「尚泳計畫」時，不能讓甲安埔成為...

南投縣達成零負債 許淑華宣布：明年起長輩健保費縣府幫繳

南投縣財政傳來好消息，縣長許淑華今天表示，縣府已於本月底前清償所有負債，正式邁入「零負債縣市」行列，縣府將規劃自明年起補...

光復節連假將到 豐原警方提供替代路線避免陷車潮

明天起是光復節連假，豐原警分局將運用AI科技執法、運用民力，部署交通快打警力，靈活執行交通疏導並防處交通事故發生，豐原警...

宮廟集水區濫建 南投縣府遭糾正 回應已列管排拆

近日連日豪大雨，水土保持議題引發關注。監察院昨天表示，南投縣坐視宮廟在水庫集水區與農牧用地濫墾濫建，且放任轄內國有原住民...

台中最大里要建活動中心 盧秀燕：已找到地立刻展開規畫

台中市北屯區廍子里人口近3萬人，長期缺乏完善的市民活動中心，市長盧秀燕今表示，已在台中市國際網球運動中心旁找到地，可用於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。