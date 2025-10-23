守護西螺大橋 彰雲共建「跨縣文化資產聯合平台」

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰雲兩縣政府成立「跨縣文化資產聯合平台」，一起促進西螺大橋文化資產永續保存與活化，藉由跨域協作，推動文化交流與觀光發展。記者簡慧珍／攝影
連接彰化與雲林的西螺大橋是在地地標，文史團體建議應升格為縣定古蹟，不過彰雲兩縣文化資產審議委員近日審查後，仍維持「歷史建築」身分，兩縣政府也決定成立「跨縣文化資產聯合平台」，一起促進西螺大橋文化資產永續保存與活化，藉由跨域協作，推動文化交流與觀光發展。

彰化縣文化局接獲地方提案依「文化資產保存法」建議將西螺大橋升格為縣定古蹟，不過經彰雲兩縣政府今年9月召開會議，並經現勘和審查，兩縣文化資產審議委員就橋梁結構、歷史意涵及文化象徵性等面向綜合評估後，決議仍維持其「歷史建築」身分。

彰化文化局長張雀芬表示，鑑於西螺大橋橫跨彰化與雲林兩縣行政轄區，為深化文化資產價值評估、納入地方文史團體意見，並研議後續保存管理與維護權責分工事項，兩縣政府依「文化資產保存法」規定，共同商定成立「跨縣文化資產聯合平台」。

張雀芬說，西螺大橋不僅是一座交通設施，更象徵兩地長久以來的歷史連結與人文情感。未來彰化與雲林兩縣將透過跨縣聯合平台深化合作，確保文化保存與通行安全並重，平台將作為正式行政協作與專業交流機制，兼顧專業評估與地方意見，盼藉由跨域協作，推動文化交流與觀光共榮，讓這座承載共同記憶的紅橋，成為彰、雲文化永續與區域合作新典範。

彰化縣議員李俊諭近日曾質詢指出，西螺大橋「南橋北管」，平常都是由彰化縣花錢維修，但老是由雲林縣政府封橋辦活動，沒有促進到彰化在地觀光，未來應多辦活動。

已有72年歷史的西螺大橋全長1939公尺，曾經是遠東第一大橋，由於橋體部分鋼構鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，縣府也向中央爭取補助，加上縣府配合款，將以1億9千多萬整修補強，並上新漆，目前上網發包中。

彰化縣長王惠美近日在答覆議員質詢時也指出，西螺大橋彰化端空間受限，較難舉辦活動，目前也在西螺大橋下方規劃約3.6公頃的休閒區，以利未來辦活動。

彰雲兩縣政府成立「跨縣文化資產聯合平台」，一起促進西螺大橋文化資產永續保存與活化。圖／彰化文化局提供
西螺大橋慶祝通車七十周年時，彰化縣長王惠美（右4）與雲林縣長張麗善（右３）在橋上合照。圖／彰化文化局提供
西螺大橋慶祝通車七十周年時，彰化縣長王惠美（右4）與雲林縣長張麗善（右３）在橋上合照。圖／彰化文化局提供
