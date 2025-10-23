台中推「尚泳」甲安埔獨缺公立泳池 議員質疑怎麼學？

台中市甲安埔地區長年沒有公立游泳池，學童想學游泳得遠赴外地。市議員李文傑指出，市府在推動「尚泳計畫」時，不能讓甲安埔成為遺忘的角落。

台中市議會教育文化業務質詢時，李文傑言點出這項明顯落差，建議將大甲國小老舊禮堂的拆除重建工程與泳池一併規畫，為地方興建首座公立游泳池。

李文傑指出，市府明年度編列逾6000萬元推動「尚泳計畫」，希望整合游泳教育資源、提升學童水域安全。然而，大甲、大安與外埔三地至今仍無一座公立游泳池。

他說，大甲國小禮堂使用逾45年，建物老舊且有安全疑慮，經多年爭取後，教育局已將該案列入2026年度重大預算計畫。「既然要拆除重建，不如趁此機會一併規畫泳池，讓資源效益最大化。」

李文傑強調，若另覓基地興建泳池，從評估、設計到施工都將曠日廢時，且耗費更多經費。若能結合校園重建工程，除可省去土地尋覓與評估時間，也能縮短工期、降低預算，「讓甲安埔的孩子能早點在家鄉安心學游泳。」

副市長鄭照新回應，目前甲安埔確實尚無公立游泳池，市府將進一步評估可行性，並持續關注地區建設資源的均衡投入。

除了泳池議題，李文傑也關切地方運動設施的多元性。他指出，匹克球因規則簡單、場地需求小，適合各年齡層參與，已在國內外迅速普及，建議市府盡速在甲安埔設置匹克球場。

他同時提議，可利用大安區西濱快速道路橋下空間規畫槌球場，讓閒置空間轉化為銀髮族活動場域，「不僅能活化公共空間，也讓長輩在地就能打球運動。」

運動局長游志祥回應，目前全市僅大里區有專用匹克球場，後續將與議員會勘評估合適場地；至於槌球場設置，因橋下用地屬交通部公路局中區養護工程分局權管，運動局將邀集權管單位及地方團體共同研商可行方案。

李文傑要求運動局，積極提升日南兒童運動中心的使用率，並加速美人山運動中心開放進度。

運動局回應，目前日南兒運中心已委由清水國民暨兒童運動中心營運廠商接手，預計11月起舉辦公益兒童與親子運動課程，並與在地學校、幼兒園及區公所合作，活化中心使用。

美人山運動中心因營區幅員廣大，運動局表示將先行整地，朝「開放式運動公園」方向發展，預計明年度可正式開放民眾進場。