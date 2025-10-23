南投縣達成零負債 許淑華宣布：明年起長輩健保費縣府幫繳

南投縣財政傳來好消息，縣長許淑華今天表示，縣府已於本月底前清償所有負債，正式邁入「零負債縣市」行列，縣府將規劃自明年起補助65歲以上長者全民健保自付額，減輕長輩負擔，縮小與台中市等縣市間的老人社福差距。

許淑華指出，縣府財政長期吃緊，但透過積極償債與控管支出，已成功清償所有債務，成為全台少數「零負債」的縣市之一。她表示，縣府在債務歸零後，首要是照顧長者族群，希望能以實際行動減輕健保負擔，南投縣65歲以上人口約10萬人受惠。

她說，許多長輩反映，台中市早已實施老人健保費補助，南投縣卻沒有，「乾脆搬到台中住」。今年終於有能力跟進。許淑華強調，補助構想目前尚屬政策目標，待中央統籌分配稅款及一般性補助款確定後，若財源無虞，縣府將以追加預算方式送議會審議。

不過，議員王秋淑建議，除健保補助外，也希望敬老愛心卡能「用途多元化」，讓長者可將補助用於部分就醫或看診費用，減輕生活壓力。

對此，許淑華澄清，敬老愛心卡與未來規劃的健保補助屬不同福利項目，兩者不會相互轉換。她表示，敬老愛心卡原有的交通補助仍會持續辦理，並將針對乘車補助多元使用方向進一步檢討。至於議員建議擴大卡片使用範圍，縣府將再行整體評估。