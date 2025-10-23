聽新聞
光復節連假將到 豐原警方提供替代路線避免陷車潮
明天起是光復節連假，豐原警分局將運用AI科技執法、運用民力，部署交通快打警力，靈活執行交通疏導並防處交通事故發生，豐原警方也提供替代路線供民眾參考，避免連假陷入車潮。
光復節連假10月24日至26日共3天，國道1號豐原交流道南北向實施匝道儀控管制，周邊省道台10線神岡區中山路、豐原中正路為交通易壅塞路段，豐原警分局將運用AI科技執法、運用民力，部署交通快打警力，靈活執行交通疏導並防處交通事故發生，建議民眾如遇車多時可行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：
替代道路交通指引：豐原市區往豐原交流道
(一)北上：在豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道八段、豐原大道七段接台13線三豐路往后里或國道4號后豐交流道。在豐原區中正路與圓環西路口改道，由台13線圓環西路接三豐路往后里或國道4號后豐交流道。
(二)南下：在豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道一段接承德路、崇德路再上台74線。在豐原區中正路與圓環南路口改道，由台13線圓環南路接台3線中山路上台74線。
豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅區。豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡區。
豐原分局交通組長張庫源表示，豐原分局除運用警廣即時通線上重要路口監視器監看管制交通車流外，並於神岡區中山路與大洲路口及豐原區中正路與信義路口設置科技執法設備，24小時全天候監看往來車流，如有闖紅燈、跨越雙邊禁止變換車道線及不依標誌、標線及號誌指示行駛違規車輛，將由科技執法設備自動化AI辨識後執行取締。
