光復節連假將到 豐原警方提供替代路線避免陷車潮

明天起是光復節連假，豐原警分局將運用AI科技執法、運用民力，部署交通快打警力，靈活執行交通疏導並防處交通事故發生，豐原警方也提供替代路線供民眾參考，避免連假陷入車潮。

光復節連假10月24日至26日共3天，國道1號豐原交流道南北向實施匝道儀控管制，周邊省道台10線神岡區中山路、豐原中正路為交通易壅塞路段，豐原警分局將運用AI科技執法、運用民力，部署交通快打警力，靈活執行交通疏導並防處交通事故發生，建議民眾如遇車多時可行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：

替代道路交通指引：豐原市區往豐原交流道

(一)北上：在豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道八段、豐原大道七段接台13線三豐路往后里或國道4號后豐交流道。在豐原區中正路與圓環西路口改道，由台13線圓環西路接三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

(二)南下：在豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道一段接承德路、崇德路再上台74線。在豐原區中正路與圓環南路口改道，由台13線圓環南路接台3線中山路上台74線。

豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅區。豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡區。