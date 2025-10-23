宮廟集水區濫建 南投縣府遭糾正 回應已列管排拆

近日連日豪大雨，水土保持議題引發關注。監察院昨天表示，南投縣坐視宮廟在水庫集水區與農牧用地濫墾濫建，且放任轄內國有原住民保留地遭反覆占用，嚴重損及國產權益，影響國土保育與公共安全，監委浦忠成、林文程、范巽綠提案通過糾正南投縣政府與信義鄉公所。

南投縣政府回應，宇宙萬聖宮違建案已完成查報、拆除裁處書等程序，並依規列管排拆，占用國有地也已通知相關土地管理機關。

3位監委指出，南投縣信義鄉沙里仙段198地號國有原住民保留地，位處第一級環境敏感地區的水庫集水區範圍，並且為山坡地保育區農牧用地，依法不得建築使用。

監委指出，南投縣政府卻輕忽宇宙萬聖宮1990年起占用該地且興建寺廟的違規事實，還讓該宮廟持續擴建，占用國土面積高達1648平方公尺，至今未能停止使用及依法拆除違章建築，嚴重影響國土保育與公共安全，明顯有怠忽職務過錯。

3位監委還發現，南投縣信義鄉公所未落實國有原住民保留地清查管理工作，導致沙里仙段184之一地號國有原住民保留地遭反覆占用，明顯未善盡職責，嚴重損及國產權益，影響原住民行政健全發展，也有怠忽職守。

監委認為，現行原住民保留地違規查處，缺乏有效的指揮、執行機制，造成中央指揮效率不彰，地方執行量能不足，以致發生違規使用、占用情況層出不窮；行政院應協助建構完善的原住民保留地違規查處體系，以確保原住民生計及健全原住民行政。