台中最大里要建活動中心 盧秀燕：已找到地立刻展開規畫
台中市北屯區廍子里人口近3萬人，長期缺乏完善的市民活動中心，市長盧秀燕今表示，已在台中市國際網球運動中心旁找到地，可用於興建廍子里市民活動中心，將動用第二預備金啟動規畫。
盧秀燕是出席「大坑觀音亭景觀休憩平台工程」完工祈福典禮時做以上表示。民政局長吳世瑋說，廍子里不僅是北屯區人口最多的里別，更是台中市第一大里，且人口仍持續穩定成長，然而長期缺乏完善的市民活動中心，難以滿足不斷增加的公共服務與活動需求。
他說，市府與立委黃健豪、在地議員及廍子里長董銘成多年來積極尋覓合適興建地點，經多方研議後，擇定將台中市國際網球中心旁用地作為興建地點，由於選址近期才確定，尚未能納入明年度預算編列，因此將先動支市長第二預備金啟動作業規畫，並持續推動後續進程，積極籌編相關經費，畫速展開興建工程，為市民打造一處友善且多元的休閒育樂空間。
北屯區長陳宗祈說，廍子里市民活動中心將規畫興建為兩層樓建築，總樓地板面積約227坪，工程經費約3千4百萬元。未來將可提供里民休憩、地方會議及避難收容等多用途使用，更可整合里內資源，推展各項社區化福利服務。同時也可以開放社區發展協會及民間團體舉辦公益、教育、藝文等活動，成為兼具多元功能與人文溫度的社區公共空間。
