台中最大里要建活動中心 盧秀燕：已找到地立刻展開規畫

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立委黃健豪（中）前往廍子里市民活動中心用地會勘。圖／台中市政府提供
台中市北屯區廍子里人口近3萬人，長期缺乏完善的市民活動中心，市長盧秀燕今表示，已在台中市國際網球運動中心旁找到地，可用於興建廍子里市民活動中心，將動用第二預備金啟動規畫。

盧秀燕是出席「大坑觀音亭景觀休憩平台工程」完工祈福典禮時做以上表示。民政局長吳世瑋說，廍子里不僅是北屯區人口最多的里別，更是台中市第一大里，且人口仍持續穩定成長，然而長期缺乏完善的市民活動中心，難以滿足不斷增加的公共服務與活動需求。

他說，市府與立委黃健豪、在地議員及廍子里長董銘成多年來積極尋覓合適興建地點，經多方研議後，擇定將台中市國際網球中心旁用地作為興建地點，由於選址近期才確定，尚未能納入明年度預算編列，因此將先動支市長第二預備金啟動作業規畫，並持續推動後續進程，積極籌編相關經費，畫速展開興建工程，為市民打造一處友善且多元的休閒育樂空間。

北屯區長陳宗祈說，廍子里市民活動中心將規畫興建為兩層樓建築，總樓地板面積約227坪，工程經費約3千4百萬元。未來將可提供里民休憩、地方會議及避難收容等多用途使用，更可整合里內資源，推展各項社區化福利服務。同時也可以開放社區發展協會及民間團體舉辦公益、教育、藝文等活動，成為兼具多元功能與人文溫度的社區公共空間。

台中市長盧秀燕今表示，已在台中市國際網球運動中心旁找到地，可用於興建廍子里市民活動中心，將動用第二預備金啟動規畫。記者黃寅／攝影
台中市 第二預備金 盧秀燕

相關新聞

指宮廟建於集水區、國有地遭占 監院糾正南投縣府及信義鄉公所

近日連日豪大雨，水土保持議題引發關注，監察院今天表示，南投縣坐視宮廟在水庫集水區與農牧用地濫墾濫建，以及放任轄內國有原住...

強風特報到23日 彰化又有路樹被吹倒

中央氣象署今天發布陸上強風特報，彰化縣、台中市、苗栗等都是橙色燈號，彰化縣埤頭鄉木棉花道今天近中午一株路樹也被大風吹倒，...

風大到像颳颱風！台中高鐵站手推門被「吹爆」 民眾驚：玻璃噴超遠

台中近日颳強風，高鐵台中站3號出口玻璃門今天上午疑因風太大，手推玻璃門應聲碎裂一地，引起熱議，有網友形容，風大到像颳颱風...

南投驗醃漬蔬菜 1酸菜1醃薑防腐劑二氧化硫不合格

南投縣衛生局抽驗家庭與餐飲業常見醃漬蔬菜，包含筍絲、梅子、榨菜等共53件，其中1件酸菜及1件醃薑防腐劑及二氧化硫不合格、...

黃敏惠率團參觀台灣設計展 彰化縣長王惠美導覽交流

2025台灣設計展—彰化行(CHANGHUA)」10日開展以來，吸引全台矚目，嘉義市長黃敏惠上午率市府團隊前往彰化參訪，...

