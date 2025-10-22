台中最大里要建活動中心 盧秀燕：已找到地立刻展開規畫

台中市北屯區廍子里人口近3萬人，長期缺乏完善的市民活動中心，市長盧秀燕今表示，已在台中市國際網球運動中心旁找到地，可用於興建廍子里市民活動中心，將動用第二預備金啟動規畫。

盧秀燕是出席「大坑觀音亭景觀休憩平台工程」完工祈福典禮時做以上表示。民政局長吳世瑋說，廍子里不僅是北屯區人口最多的里別，更是台中市第一大里，且人口仍持續穩定成長，然而長期缺乏完善的市民活動中心，難以滿足不斷增加的公共服務與活動需求。

他說，市府與立委黃健豪、在地議員及廍子里長董銘成多年來積極尋覓合適興建地點，經多方研議後，擇定將台中市國際網球中心旁用地作為興建地點，由於選址近期才確定，尚未能納入明年度預算編列，因此將先動支市長第二預備金啟動作業規畫，並持續推動後續進程，積極籌編相關經費，畫速展開興建工程，為市民打造一處友善且多元的休閒育樂空間。