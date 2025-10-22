快訊

指宮廟建於集水區、國有地遭占 監院糾正南投縣府及信義鄉公所

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

近日連日豪大雨，水土保持議題引發關注，監察院今天表示，南投縣坐視宮廟在水庫集水區與農牧用地濫墾濫建，以及放任轄內國有原住民保留地遭反覆占用，嚴重損及國產權益，影響國土保育與公共安全，因此監察委員浦忠成、林文程、范巽綠提案通過糾正南投縣政府與信義鄉公所。

3位監委指出，南投縣信義鄉沙里仙段198地號國有原住民保留地，位處第一級環境敏感地區-水庫集水區範圍，且為山坡地保育區之農牧用地，依法不得建築使用，但南投縣政府輕忽宇宙萬聖宮自民國79年開始占用該地且興建寺廟之違規事實，還讓該宮廟持續擴建香爐、廟宇、廣場、樓梯，占用國土面積高達1648平方公尺，至今未能停止使用及依法拆除違章建築，嚴重影響國土保育與公共安全，明顯有怠忽職務過錯。

3位監委還發現，南投縣信義鄉公所未落實國有原住民保留地清查管理工作，導致沙里仙段184之1地號國有原住民保留地遭反覆占用，明顯未善盡職責，嚴重損及國產權益，影響原住民行政健全發展，也同樣有怠忽職守情形。

監委認為，現行原住民保留地違規查處缺乏有效的指揮執行機制，造成中央指揮效率不彰，地方執行量能不足，以致違規使用、占用情況層出不窮。行政院應協助建構完善的原住民保留地違規查處體系，以確保原住民生計及健全原住民行政。

監察院補充，浦忠成、林文程、范巽綠已經提出調查報告，監察院內政及族群委員會於21日決議通過提案，糾正南投縣政府與信義鄉公所，並促請行政院完善相關查處體系。

