強風特報到23日 彰化又有路樹被吹倒
中央氣象署今天發布陸上強風特報，彰化縣、台中市、苗栗等都是橙色燈號，彰化縣埤頭鄉木棉花道今天近中午一株路樹也被大風吹倒，讓附近居民嚇一跳，直呼好危險。
氣象署發布陸上強風特報，22日下午至23日晚上蘭嶼、綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣等部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，呼籲民眾減少戶外活動，或應防範路樹因強風毀損倒塌而造成危害。
這二天彰化許多鄉鎮都狂風大作，今天11點多彰化埤頭鄉木棉道旁就有一株路樹被大風吹倒，附近民眾嚇到說，幸好當時無人車通過，否則後果不堪設想，但該路段今年已二次有路樹倒了，上次是颱風期間樹被吹倒，這次看樹根似乎有腐化情形，希望相關單位能重視路樹養護，以免再發生危險。
埤頭鄉公所表示，上午接獲通報，已通知路權單位縣府水資處前來移除路樹，將會再和相關單位會勘該路段路樹，加強防護工作。
