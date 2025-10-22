快訊

風大到像颳颱風！台中高鐵站手推門被「吹爆」 民眾驚：玻璃噴超遠

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
高鐵台中站3號出口手推門疑因風大，應聲碎裂一地，高鐵站務人員立即清理現場，並以動線隔離架隔離及公告。圖／讀者提供
高鐵台中站3號出口手推門疑因風大，應聲碎裂一地，高鐵站務人員立即清理現場，並以動線隔離架隔離及公告。圖／讀者提供

台中近日颳強風，高鐵台中站3號出口玻璃門今天上午疑因風太大，手推玻璃門應聲碎裂一地，引起熱議，有網友形容，風大到像颳颱風，也有因「玻璃噴超遠」被嚇到，還有人羡慕地板是乾的；高鐵表示，無旅客受傷，現場已清理、門框暫以夾板封閉，盡速修復，並以動線隔離架隔離及公告。

高鐵公司說明，今天上午10時45分，台中站3號出口（近台鐵通廊）手推門玻璃門扇疑似因風勢過大破裂，所幸無人受傷，目前現場已完成清理，並以動線隔離架隔離及張貼公告；下午已請廠商暫先以木製夾板封閉門框，並盡速修復。

高鐵台中站手推門破裂，也引來網友熱議；有網友表示，跟朋友約在高鐵吃早餐，突然聽見碰一聲，玻璃碎了，因為風太大；也有網友形容，台中這兩天真像「颳颱風」、東北季風強的跟颱風一樣，「玻璃噴超遠」，也有的稱，地板是乾的，很羡慕。

高鐵台中站3號出口手推門疑因風大，應聲碎裂一地，高鐵站務人員立即清理現場，並以動線隔離架隔離及公告。圖／讀者提供
高鐵台中站3號出口手推門疑因風大，應聲碎裂一地，高鐵站務人員立即清理現場，並以動線隔離架隔離及公告。圖／讀者提供

