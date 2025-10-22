南投驗醃漬蔬菜 1酸菜1醃薑防腐劑二氧化硫不合格

快訊

中央社／ 南投縣22日電

南投縣衛生局抽驗家庭與餐飲業常見醃漬蔬菜，包含筍絲、梅子、榨菜等共53件，其中1件酸菜及1件醃薑防腐劑及二氧化硫不合格、1件酸菜二氧化硫不合格，商品下架後續處辦。

南投縣政府衛生局抽驗縣內醃漬蔬菜製造及販賣業者共53件產品，今天公布結果，其中1件酸菜及1件醃薑防腐劑及二氧化硫與規定不符、1件酸菜的二氧化硫與規定不符，皆已要求業者下架產品，並移請來源所轄外縣市衛生局後續處辦，消費者可放心選購市售醃漬蔬菜。

根據衛生局公布檢驗結果，南投市育樂路日盛富友商行酸菜防腐劑及二氧化硫不合格、埔里鎮第三市場27號攤販醃薑防腐劑及二氧化硫不合格、國姓鄉石門村中興路順利菓菜商行酸菜二氧化硫不合格。

衛生局表示，醃漬蔬菜是家庭與餐飲業常見配菜，現今業者為提升產品外觀、風味與口感，常依法添加防腐劑、甜味劑、漂白劑、著色劑等食品添加物，歷年檢驗最常見違規情形，仍以漂白劑超標為主，顯示食品添加物正確使用相當重要，衛生局將持續稽查。

衛生局 防腐劑 南投縣

