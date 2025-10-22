黃敏惠率團參觀台灣設計展 彰化縣長王惠美導覽交流
2025台灣設計展—彰化行(CHANGHUA)」10日開展以來，吸引全台矚目，嘉義市長黃敏惠上午率市府團隊前往彰化參訪，彰化縣長王惠美接待導覽。2縣市長藉展覽進行城市設計與文化治理交流，體現地方政府以設計驅動創新、串聯文化與產業共同理念。
黃敏惠指出，台灣設計展已成為推動地方創新與文化升級的重要平台，感謝台灣設計研究院長張基義及團隊多年努力，為各縣市帶來豐富經驗與啟發。此行讓嘉市府團隊再次看見彰化的多元與創新，「從彰化人真行到彰化總行」，每個展區都呈現地方產業的精彩故事與文化底蘊。」黃敏惠強調，設計展不僅美化城市，更深化生活品質與產業價值，「每到1個城市都能激發新的能量，展現台灣的創造力與生命力。」
王惠美回憶2023年率團訪嘉，對嘉義市的設計治理印象深刻。她表示，此次嘉義回訪，延續兩地「學習、分享、共創」精神，再次透過設計展建立城市對話。她說，設計不只是美感，更能融入城市治理、改善生活品質，彰化舉辦設計展的歷程，也見證地方從學習到實踐的成長。
延續城市設計能量，嘉市12月12日至28日舉辦「320+1嘉義市城市博覽會」，以創新策展方式回望建城歷史、展望未來城市發展，邀請全國民眾共賞嘉義城市新風貌。本屆台灣設計展以「彰化行(CHANGHUA)」為主題，從「行」的包容性出發，結合產業、文化與生活，共設19個主題展館，規模超過30萬坪，集結700多位設計師與1600多家業者參與，展現彰化多元產業轉型的成果與文化活力。
