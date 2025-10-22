快訊

批法規僵化補教業者叫苦連天 中市議員籲鬆綁限制

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議會今教育文化委員會質詢，台中市議員曾朝榮痛批現行補習班法規過於僵化。圖／曾朝榮提供
台中市議會今教育文化委員會質詢，台中市議員曾朝榮痛批現行補習班法規過於僵化。圖／曾朝榮提供

台中市議會今教育文化委員會質詢，台中市議員曾朝榮指出，現行補習班法規僵化，教吉他、鋼琴、口琴的老師，不能在現場販售學生上課必需教材、樂器，法規不合理；另補教業規定教師報備須「當天即報」，行政流程耗時，建議放寬報備期限。中市教育局長蔣偉民表示，相關規定屬中央法規，市府將適時向教育部反映。

市議員曾朝榮表示，依教育部訂定的「短期補習班設立及管理準則」，補習班不得從事與核准業務無關事項，即使販售教學所需的器材、教材，也被視為違法，造成補教業者無法在教室內販售課程所需用品，家長必須額外跑一趟。他痛批這條法規已經幾十年沒修，根本跟不上時代。

曾朝榮舉例說，許多大型品牌如YAMAHA可同時開設教學與販售據點，因規模大可合法「分門經營」；但在地小型才藝教室卻被開罰、勒令改正。同樣是合法登記、依法立案，為何大者恆大、小者受罰？不僅不公平，更打擊基層教育工作者生計。

曾朝榮說，補教業在人事報備制度上不合時宜，目前規定教師報備須「當天即報」，導致業者無法靈活試用教師，老師教兩三天不適任就想換，還得跑一堆流程，這樣的行政負擔根本是雙輸。他呼籲教育局應比照幼教系統，放寬為30天報備期限，讓試教與師資調整更具彈性。

教育局長蔣偉民表示，相關規定屬中央法規，市府將蒐集業者意見，適時向教育部反映，並研議放寬教學與販售界線的可行性。

補習 教育局 教師

批法規僵化補教業者叫苦連天 中市議員籲鬆綁限制

