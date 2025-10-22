聽新聞
木棉花助攻！鬼滅之刃進南投 暨大動漫季強勢登場
動漫活動多在都市舉辦，但國立暨南國際大學打破地域限制，與亞洲最大動畫代理商「木棉花」合作入校舉辦「暨大動漫季」，引進鬼滅之刃等知名動漫場景，有動漫精品展售、卡牌對戰及暨大繪師作品展，活動至11月20日，免費入場。
暨大指出，國內動漫祭多在台北、台中等都市舉辦，南投罕有相關機會進駐，縣內年輕人、動漫迷等想參與，往往得舟車勞頓去外縣市，而校內圖書館去年即規畫相關動漫活動，今年適逢暨大30周年校慶，因此擴大規模辦理「暨大動漫季」。
「暨大動漫季」結合校內創作與知名IP，與亞洲最大動畫代理商「木棉花國際」合作，引進鬼滅之刃、BanG Dream! Ave Mujica、Re:從零開始的異世界生活等知名動漫場景布置，及暨大繪師作品展、動漫精品展售、卡牌對戰等4大單元活動。
暨大主任秘書古明哲表示，暨大動漫季從觀賞到互動、從收藏到交流，一次滿足動漫迷的所有期待，同時打破地域限制，將知名動漫搬進校園，讓想體驗動漫文化的縣內年輕人，不用往外縣市跑，打造屬於南投在地的原創動漫祭典。
暨大校長武東星則說，動漫作為一種次文化重要元素，蘊含豐富創造力與文化能量，校方希望透過暨大動漫季營造包容多元文化、鼓勵創意實踐的校園環境，讓動漫等青年次文化成為推動學習與藝術創新的力量，甚至成為國內動漫文化熱點。
而「暨大動漫季」地點在國立暨南國際大學圖書館一樓藝廊，活動期間自即日起至11月20日止，免費入場；同時結合暨大30周年校慶運動會、球類競賽、校史回顧展覽及秋季健走等活動，展現師生的活力與多元發展，歡迎到校遊憩參觀。
