南投軌道長期靠台中？縣長許淑華規劃短中長三階段交通藍圖

南投縣議員石慶龍於縣議會質詢交通軌道建設時，關心南投與台中及周邊鄉鎮的軌道串聯願景，並提出南投市至濁水輕軌規劃，希望縣府有完整交通藍圖。縣長許淑華回應，南投大型軌道建設需由台中市主導，但縣府將推動短中期交通改善，兼顧偏鄉居民與觀光需求。

石慶龍說，南投與台中及周邊鄉鎮的軌道串聯仍欠完整規劃，包括台中捷運橘線延伸至草屯、名間、竹山，以及彰化田中連接車埕的鐵路，他並提出南投市至濁水的輕軌計畫，希望縣府提供民眾與觀光發展長遠願景。

許淑華說，南投縣無法自行建置大型軌道系統，必須由台中市及捷運公司規劃營運。她表示，縣府已將南投相關軌道計畫提供台中市，長期目標是從草屯接上台中捷運橘線終點霧峰，其他鄉鎮延伸仍屬遠景規劃。

許淑華說，中期規劃將以轉運站串聯縣內大眾運輸網為主，包括南投市、集集及埔里，草屯轉運站預計明年動工。她表示，轉運站能整合觀光與民眾日常需求，提供低碳運輸功能，為未來大型軌道建設奠定基礎。

針對偏鄉居民迫切需求，許淑華提出「幸福巴士2.0」方案，目前已完成六至七個鄉鎮布建，明年底將整合13鄉鎮，確保偏遠地區居民出行便利。她指出，過去鄉鎮市公所進度不一，縣府統籌推動可避免資源分散。

許淑華強調，南投交通規劃採三階段策略，短期以幸福巴士2.0服務偏鄉，中期建設轉運站串聯，長期配合台中捷運系統打造完整軌道網絡，逐步提升縣內交通便利性與觀光發展。