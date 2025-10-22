台灣疑現首例非洲豬瘟 黃偉哲：撥付千萬元因應

快訊

中央社／ 台南22日電

台中梧棲養豬場爆發首例疑似非洲豬瘟案例，全國豬隻禁運禁宰5天；台南市長黃偉哲今天宣布從第二預備金撥付新台幣1000萬元因應，全面啟動高規格防疫應變機制，嚴防疫情蔓延。

黃偉哲今天召開記者會指出，市府將配合中央應對政策，更將從第二預備金撥付1000萬元，規劃防疫宣導、產業及消費端應對等。

黃偉哲呼籲養豬戶莫使用廚餘餵豬，以免疫情擴大。他說，市府將在最短時間和養豬協會共商對策，且立刻和餐廳業者協商部署。

黃偉哲表示，非洲豬瘟雖非人畜共通傳染病，卻對產業影響非常大；他已責成市府農業局及動物防疫保護處「做最壞的打算，但做最嚴密、最好的防疫措施」，全力防堵非洲豬瘟蔓延。

此外，市府擁有2座高速廚餘發酵廠，可支援廚餘去化，市府也將組成應變小組，透過跨局處會議全面啟動防範措施，以最高規格落實、執行防疫措施。

市府表示，台南市現有527場養豬場、飼養豬隻約58萬頭，也是全國第四大養豬重鎮，即日起將落實養豬場門禁與清消強化、監測與通報系統強化、防堵跨區傳播、旅客與社區防線、撲殺與掩埋預備能量等措施，全面提升警戒。

