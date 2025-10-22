台中大坑觀音亭重新打造啟用 廣場變立體更增遮陽和活動面積

台中市大坑9號步道終點的觀音亭因年久失修、地基不穩，市府幾年前基於安全考慮予以封閉，後來再動用8290萬元重新打造，不但增加活動和遮陽面積，地基也更加穩固，市長盧秀燕上午特別出席「觀音亭景觀休憩平台」完工祈福典禮，報告市民此一好消息，也歡迎市民朋友前往。

盧秀燕說，大坑是台中的後花園，就像陽明山之於台北市，是非常受到市民喜歡的登山區。大坑總共有14條步道，每年來大坑的民眾有250萬人次，是中部登山休閒最熱鬧的區域。

觀音亭前面的廣場3、40年來已經老舊而且危險，它的地基不穩，可能造成危險。前幾年為了安全，市府把它封閉，但也承諾市民朋友一定要重建，因為登山的朋友會停留在這裡休息、聯誼、吃早餐或是從事一些休閒活動，是市民非常喜歡的區域，所以不能沒有它。她說，民眾登山、遊玩最重要的就是安全，因此市府會把這些步道做好，讓市民們登山時能夠安全、平安。

這兒也是盧秀燕原本擔任立委時的區域，認識許多老朋友，她在台北致詞時還一一叫出名字，甚至還請早年曾替觀音亭牽水電的志工陳燈銘上台，互動熱絡。

建設局長陳大田說，平台以友善通用概念規畫，面積約0.29公頃，採上下雙層弧形設計，提供多元觀景視野，並以植栽修飾周邊邊坡，柔化高低落差。底層廣場設有桌椅，方便遊客與山友休憩，夜間搭配照明設施提升環境自明性。整體以低彩度色調融入大坑自然景觀。

中間的雲海觀景平台分為雲頂、雲中和雲底，分別代表雲海、森林和綠蔭廣場，雲頂和雲中的遮陽面積分別有220、260平方公尺，綠蔭廣場活動空間則有350平方公尺，比以往僅是一個平面鐵皮棚架，現改為立體後，遮陽面積和活動空間都大幅增加。