快訊

豪雨釀災！台鐵平溪線路基掏空逾百公尺 「短時間難復駛」

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大坑觀音亭重新打造啟用 廣場變立體更增遮陽和活動面積

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大坑9號步道終點的觀音亭今重新打造完成，市長盧秀燕上午舉辦完工祈福典禮，並和長者合影。記者黃寅／攝影
台中市大坑9號步道終點的觀音亭今重新打造完成，市長盧秀燕上午舉辦完工祈福典禮，並和長者合影。記者黃寅／攝影

台中市大坑9號步道終點的觀音亭因年久失修、地基不穩，市府幾年前基於安全考慮予以封閉，後來再動用8290萬元重新打造，不但增加活動和遮陽面積，地基也更加穩固，市長盧秀燕上午特別出席「觀音亭景觀休憩平台」完工祈福典禮，報告市民此一好消息，也歡迎市民朋友前往。

盧秀燕說，大坑是台中的後花園，就像陽明山之於台北市，是非常受到市民喜歡的登山區。大坑總共有14條步道，每年來大坑的民眾有250萬人次，是中部登山休閒最熱鬧的區域。

觀音亭前面的廣場3、40年來已經老舊而且危險，它的地基不穩，可能造成危險。前幾年為了安全，市府把它封閉，但也承諾市民朋友一定要重建，因為登山的朋友會停留在這裡休息、聯誼、吃早餐或是從事一些休閒活動，是市民非常喜歡的區域，所以不能沒有它。她說，民眾登山、遊玩最重要的就是安全，因此市府會把這些步道做好，讓市民們登山時能夠安全、平安。

這兒也是盧秀燕原本擔任立委時的區域，認識許多老朋友，她在台北致詞時還一一叫出名字，甚至還請早年曾替觀音亭牽水電的志工陳燈銘上台，互動熱絡。

建設局長陳大田說，平台以友善通用概念規畫，面積約0.29公頃，採上下雙層弧形設計，提供多元觀景視野，並以植栽修飾周邊邊坡，柔化高低落差。底層廣場設有桌椅，方便遊客與山友休憩，夜間搭配照明設施提升環境自明性。整體以低彩度色調融入大坑自然景觀。

中間的雲海觀景平台分為雲頂、雲中和雲底，分別代表雲海、森林和綠蔭廣場，雲頂和雲中的遮陽面積分別有220、260平方公尺，綠蔭廣場活動空間則有350平方公尺，比以往僅是一個平面鐵皮棚架，現改為立體後，遮陽面積和活動空間都大幅增加。

他說，未來還會做更多植栽，進一步綠美化，同時也整修公廁等，讓市民在此休閒時能更舒適。

台中市大坑9號步道終點的觀音亭今重新打造完成，一早就吸引登山市民前往。記者黃寅／攝影
台中市大坑9號步道終點的觀音亭今重新打造完成，一早就吸引登山市民前往。記者黃寅／攝影
台中市大坑9號步道終點的觀音亭今重新打造完成，市長盧秀燕上午舉辦完工祈福典禮。記者黃寅／攝影
台中市大坑9號步道終點的觀音亭今重新打造完成，市長盧秀燕上午舉辦完工祈福典禮。記者黃寅／攝影
台中市大坑9號步道終點的觀音亭今重新打造完成，原本的鐵皮棚架改為立體平台。記者黃寅／攝影
台中市大坑9號步道終點的觀音亭今重新打造完成，原本的鐵皮棚架改為立體平台。記者黃寅／攝影
台中市大坑9號步道終點的觀音亭今重新打造完成，廣場變為立體，還分雲頂、雲中和雲底三層，市長盧秀燕上午舉辦完工祈福典禮。記者黃寅／攝影
台中市大坑9號步道終點的觀音亭今重新打造完成，廣場變為立體，還分雲頂、雲中和雲底三層，市長盧秀燕上午舉辦完工祈福典禮。記者黃寅／攝影
台中市大坑9號步道終點的觀音亭今重新打造完成，市長盧秀燕上午舉辦完工祈福典禮。記者黃寅／攝影
台中市大坑9號步道終點的觀音亭今重新打造完成，市長盧秀燕上午舉辦完工祈福典禮。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右）上午舉辦觀音亭完工祈福典禮，同時也把老朋友、志工陳燈銘（中）請上台。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右）上午舉辦觀音亭完工祈福典禮，同時也把老朋友、志工陳燈銘（中）請上台。記者黃寅／攝影

朋友 觀音 盧秀燕

延伸閱讀

高市早苗當選日首相 盧秀燕：在性別平等上有重要的意義

影／鄭麗文說國民黨未來總統人選 盧秀燕微笑請媒體關心這件事

五金展 台中會展中心登場

強風擋不住黃潮！盧秀燕昨晚陪球迷應援 市府前廣場熱血直播

相關新聞

南投軌道長期靠台中？縣長許淑華規劃短中長三階段交通藍圖

南投縣議員石慶龍於縣議會質詢交通軌道建設時，關心南投與台中及周邊鄉鎮的軌道串聯願景，並提出南投市至濁水輕軌規劃，希望縣府...

彰化二水跑水節11月1日登場一連2天 24日水心之初大草原先暖場

彰化縣「二水國際跑水節」11月1、2日即將登場，今年活動包括祭典巡禮水思源、漫步水圳祈福行、農村饗宴庄腳味、音樂野餐童遊...

鹿港熱、台南夯…南投卻「榜外」 議員質疑觀光盛況不再

南投縣議員石慶龍今天質詢，南投觀光人潮下滑，包括日月潭、溪頭等知名景點遊客減少，影響地方產業生計。縣長許淑華表示，南投旅...

台中大坑觀音亭重新打造啟用 廣場變立體更增遮陽和活動面積

台中市大坑9號步道終點的觀音亭因年久失修、地基不穩，市府幾年前基於安全考慮予以封閉，後來再動用8290萬元重新打造，不但...

強風擋不住黃潮！盧秀燕昨晚陪球迷應援 市府前廣場熱血直播

中職台灣大賽，台中市政府昨晚在市府前廣場舉辦中信兄弟第三戰戶外直播應援活動，即便昨晚風大，市長盧秀燕準備專屬球衣、加油棒...

PU皮廠塗料假環保 追繳7千萬元空汙費

彰化縣一間位於彰濱工業區的PU合成皮工廠，號稱使用「水性環保樹脂塗料」，實際卻偷用高VOC（揮發性有機物）塗料，並虛報原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。