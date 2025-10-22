彰化二水跑水節11月1日登場一連2天 24日水心之初大草原先暖場

彰化縣「二水國際跑水節」11月1、2日即將登場，今年活動包括祭典巡禮水思源、漫步水圳祈福行、農村饗宴庄腳味、音樂野餐童遊趣、鐵馬鐵腿悠遊行等，可體驗獨一無二的圳頭跑水樂趣，還可健行漫遊農村，吃特色農家餐盒，欣賞田園風光。

「二水國際跑水節」活動今天在二水鄉林先生廟舉辦宣傳會，副縣長周傑代表縣長王惠美與會，參山國家風景區管理處秘書洪英逸、二水鄉長蘇界欽及地方民代等與會。

跑水節暖身活動將於10月24日上午11時至晚上8點半在水心之初大草原先上場，有「大地豐收市集」及「星光電影院」，創造「草地、星空、家庭共享」全家共遊歡樂時光。

周傑表示，11月1日上午將在二水鄉八堡圳舉行祈福開幕式、圳頭祭，將有桃山廟、晉天宮、世芳宮、東螺天后宮、小半天天林宮、松柏坑崇受宮、斗六門受天宮、安德宮等8間宮廟參與神轎跑水，歡迎民眾全家來體驗全台獨有的水圳跑水。

11月1日下午起在水心之初大草原將有草地音樂會及跑水之夜晚會，邀請P!SCO、安吉、王ADEN、小芙尼唱跳互動秀、蕭名棻、董育君、陳孟賢、陳隨意、饒舌創作才子PIZZALI、人氣男團Ozone等歌手接力演出。

蘇界欽說，「千人健行水上漂」活動也將於11月2日登場，從水心之初大草原起走，一起漫步於自行車道，沿途欣賞二水美麗風光，將健走活動與跑水文化結合，也邀請大家可以變裝來跑水。

今年縣府文化局也與二水鄉公所推出「農村文化特色餐盒」，以二水當季新鮮農產品為食材，請總舖師設計特色便當，透過9道料理將二水美味濃縮在餐盒中，購買可洽二水鄉公所農業課電話（04）8790100，網址https://ershui.twowater.com.tw/

活動還有「互動數位跑水」、「Q版多肉香氛蠟燭親子DIY」、「鯛魚燒職人食農體驗活動」、「玩轉捏麵」，「漫步水圳集章趣」、「石笱憶童玩樂園」、「戶外創意繪畫比賽」等。