鹿港熱、台南夯…南投卻「榜外」 議員質疑觀光盛況不再

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
日月潭觀光人數下滑，議員擔心觀光業生意大受影響。記者江良誠／攝影
南投縣議員石慶龍今天質詢，南投觀光人潮下滑，包括日月潭、溪頭等知名景點遊客減少，影響地方產業生計。縣長許淑華表示，南投旅遊以自然景觀為主，與夜市型觀光不同，縣府正結合農業與旅遊推動「多天、多點、多消費」模式，讓南投觀光順利轉型。

石慶龍說，依據觀光署統計，去年全台十大熱門觀光景點排名中，鹿港居首、嘉義與台南分列第二、三名，南投則未入榜。他表示，這樣的排名雖不代表全部實況，卻反映出各地觀光熱度與民眾旅遊偏好變化，也突顯南投觀光發展面臨的挑戰。

南投過去是中部觀光重鎮，但近年遊客明顯減少，旅宿與民宿業者營運困難，從業人員收入不穩。他表示，觀光處應更積極協助地方推動建設與行銷，帶動觀光產業復甦，讓南投重返觀光榮景。

許淑華回應，「十大觀光熱區」圖表比較並不準確，因為那些熱區多為市區夜市、市集型景點，與南投自然風景區屬性不同。南投擁有豐富山林資源與農村體驗，縣府推動方向是結合自然景點與在地農業，創造深度旅遊與地方消費。

她舉例，草屯的「氦氣球樂園」預計明年開幕，將串聯台14線中潭公路沿線景點形成新旅遊軸帶；名間鄉「松林之星」開發，延續前縣長林明溱任內規劃，未來有望吸引更多家庭客與長天期遊客。

許淑華表示，縣府將持續與中央合作，強化溪頭、日月潭等主要風景區管理，並推動「多天、多點、多消費」的旅遊模式，讓觀光效益擴及全縣，展現縣府推動觀光轉型的決心。

日月潭觀光人數下滑，議員擔心觀光業生意大受影響。記者江良誠／攝影
南投縣 觀光景點 許淑華

