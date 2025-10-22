一滴水三次利用 台中石岡打造全台首座小水力示範

食水嵙溪是大甲溪的重要支流，全長約15公里，源自新社山區蜿蜒而下，最終匯入石岡壩下方的大甲溪。初秋午後，沿著東豐鐵馬道騎行的遊客，常被眼前的山色與奔流吸引，不自覺停下腳步遠眺水簾般的瀑布，水聲轟然，成為石岡最具代表性的景致。

就在這片風光之中，一座裝置容量僅185kW的「小水力發電廠」低調運轉，這是全台首座由縣市政府主導開發，並在區域排水設置的小水力發電。一期工程已於民國113年7月完工啟用，二期擴建正緊鑼密鼓，計畫在下游跌水工增設機組，利用尾水再次發電。

台電在大甲溪上游設有大型水力發電廠，發電後的水流供應農田灌溉，最後再進入食水嵙溪小水力發電廠進行二次發電，實現「一滴水用三次」的效益。台中市水利局局長范世億自豪地說，這是地方政府推動再生能源的重要突破。

根據規劃，食水嵙溪電廠每年可產生約100萬度電，相當於250個家庭一整年的用電量。負責營運的豐澕能環股份有限公司執行長陳冠宏表示，電力已由台達電收購，實際參與再生能源憑證（T-REC）交易，藉此與企業一同實踐能源轉型。

選址挑戰多 生態保護與土地權屬成關鍵

從石岡水資源回收中心進入，范世億一邊帶領採訪團隊參觀，一邊強調：「地方政府雖然不是能源主管機關，但在水資源管理與社區連結上能扮演獨特角色。不能只是袖手旁觀，我們可以用創意和協調力，創造自己的能源模式。」

范世億是資深水利專家，擁有中興大學土木工程博士學位，歷任經濟部水利署、農業部水保署及彰化、南投縣等水利主管機關。他直言，水力雖是人類最早利用的能源之一，但台灣河川坡陡水急，且常挾帶大量泥沙，如何兼顧防洪、供水與能源，一直是艱鉅課題。更現實的是，水資源往往牽動農業需求與自然生態保護，選址初期必須面對「生態保護」與「土地權屬」兩大挑戰。

為了找出突破口，水利局自民國109年起針對市管區域排水進行潛能場址評估。結果發現，食水嵙溪在注入大甲溪時，因地形落差達6公尺，形成天然優勢，成為水力發電的最佳契機。

然而，食水嵙溪上游曾有白魚棲息，引發環團關注。市府因此邀請專家進行生態調查，證實影響有限後才敢推動。同時，部分河段土地屬於農田水利署，也必須透過協商取得使用權。克服這些關卡後，工程才得以順利展開。

虹吸式水輪機 不需大規模改變河道

陳冠宏解釋，為了因應湍急水流，食水嵙溪電廠採用半屏蔽式結構，基座向下深挖7公尺，並設置橫向截水溝，在枯水期仍能穩定取水。更具突破性的是「虹吸式水輪機組」，不需大規模改變河道，只要具備落差即可啟動發電，並能隨水文條件自動調整，減少對環境的干擾。

范世億回憶，小水力工程雖然規模不大，但食水嵙溪電廠施工過程卻歷經重重挑戰。疫情延誤工期、颱風多次攪局，加上捷克進口機組因海運塞爆而延宕，工程完成時間比原先預估更長，但所幸終能完成使命。

不同於大型電廠，這座小水力電廠特別將「人」納入設計思維。市府保留在地居民取水權益外，還在鄰近自行車道設置解說牌，讓遊客在休閒途中理解小水力發電原理。

環教黃金三角成形 涓滴匯流的力量

范世億指出，石岡壩展覽館、水資源回收中心與小水力電廠，共同形成「環教黃金三角」。騎行東豐鐵馬道的民眾，不僅能親近大甲溪的自然環境，還能學習水資源循環與能源轉換的知識，進一步培養對綠能的支持。

目前台中市已盤點多處具水力潛能的場域，包括市管區域排水、水資源回收中心、農田灌溉渠道等，未來將持續招標，引進更多業者。正如范世億所言，在淨零排放的壓力下，這股涓滴之力，或許規模有限，「但如果每個地方都願意嘗試，綠能版圖就能逐步拼湊起來。」