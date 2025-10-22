聽新聞
0:00 / 0:00

豐中霸凌案 校方承諾「不得另行處分」惹議

聯合報／ 記者陳敬丰陳宏睿／台中報導
台中市議員左起蕭隆澤、張芬郁、陳俞融、陳淑華、謝家宜與陳雅惠表示，市府對豐中霸凌案處分遭撤銷，後知後覺，要求另起懲處案並再調查。記者陳敬丰／攝影
台中市議員左起蕭隆澤、張芬郁、陳俞融、陳淑華、謝家宜與陳雅惠表示，市府對豐中霸凌案處分遭撤銷，後知後覺，要求另起懲處案並再調查。記者陳敬丰／攝影

台中市豐原高中師長霸凌致學生輕生案，其中涉案校安人員遭記過後離職，透過行政訴訟撤銷處分；市府表示會督導學校另行處分，但學校稱調解內容包含不得另行處分。議員發現，「不得另行處分」未載入筆錄，校方說是「口頭承諾」，引發法律與行政爭議。

市議會民進黨團上周揭露此事，批評校方表面懲處、私下調解恐為不適任教職人員開後門。教育局指出，校方未通報即自行調解，程序不符正義，並要求另行適法處分；校方則稱調解已涵蓋不得再處分。

台中市議會昨進行教育文化業務質詢，民進黨團總召王立任指出，調解筆錄僅列兩項結論：塗銷記過與各自負擔訴訟費用，並未記載「不得另行處分」，校方「口頭」說法恐有誤導之嫌。

校長廖敏樂昨備詢表示，法官庭上口頭提及後續是否另行處分，校方因此口頭承諾，但未寫入筆錄。王立任痛批，口頭協議缺法律效力，牽涉後續補正與懲處，學校「想說什麼就說什麼」令人質疑。

議員同時指出，校方曾稱涉案校安「永不錄用」，但契約上並無相關規定，凸顯市府監督漏洞。民進黨議員陳淑華等人呼籲，教育局不應以「懲處由學校負責」來卸責，必須另起懲處案並再次調查，保障學生權益。

市府副市長鄭照新承諾，將督促教育局採取措施並補救，並檢討過程中的瑕疵。教育局長蔣偉民表示，將先釐清口頭調解是否具法律效力，如無強制力，將請學校另行適法懲處。

律師唐光義指出，調解筆錄須符合客觀、確定條件，口頭承諾原則上不具效力；但法院調解成立後，撤銷記過具確定效力，依「一事不再理」原則，校方能否針對同一違規再次懲處仍存疑，而法律適用是否正確則另案討論。

延伸閱讀

豐中霸凌案處分遭調解撤銷 議員揭「不得另行處分」不在調解筆錄

高美濕地陸蟹不只路殺危機 一出保護區還被捕捉

不只路殺危機！高美濕地陸蟹遭移工抓來吃 議員要求禁捕捉

霸凌致學生輕生卻能撤銷處分 豐原高中涉案校安調解塗銷記過

相關新聞

最暖人情味！比利時男來台尋30年前老友 警助2人重新取得聯繫

來自比利時、年約70歲的男子跨海到彰化縣二水鄉，尋找30年前結識的台灣老友，在員警耐心協助下，雙方順利取得聯繫；男子對台...

豐中霸凌案 校方承諾「不得另行處分」惹議

台中市豐原高中師長霸凌致學生輕生案，其中涉案校安人員遭記過後離職，透過行政訴訟撤銷處分；市府表示會督導學校另行處分，但學...

彰化竹塘85歲守望相助隊長服務50年 「我們巡得兇小偷不敢來」

彰化縣竹塘鄉竹塘社區榮獲內政部評核治安社區優等，85歲高齡守望相助隊長廖英華投入民防和守望相助已有近50年，他笑說，守望...

彰化縣流浪狗中途之家被批環境差 縣府：規畫重建及加強管理

彰化縣目前有9313隻遊蕩犬，四處遊蕩常引發民怨，縣內卻僅有一處員林阿寶坑彰化縣流浪狗中途之家，只能收容約250隻。縣議...

大甲美人山開發案進度緩慢 民代期盼加速推動運動公園

美人山開發案是甲安城地區的重大地方建設，台中市運動局初步規劃以BOT模式引進民間資源，但計畫興建槌球場、漆彈場等多功能運...

鹿港施進益古厝登錄歷史建築16年 今終於迎來修復啟動

彰化縣歷史建築鹿港「施進益古厝」隨著歲月流逝與天災侵襲，古厝出現結構傾斜、屋瓦漏水等問題，保存工作迫在眉睫，中央、地方與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。