豐中霸凌案 校方承諾「不得另行處分」惹議

台中市豐原高中師長霸凌致學生輕生案，其中涉案校安人員遭記過後離職，透過行政訴訟撤銷處分；市府表示會督導學校另行處分，但學校稱調解內容包含不得另行處分。議員發現，「不得另行處分」未載入筆錄，校方說是「口頭承諾」，引發法律與行政爭議。

市議會民進黨團上周揭露此事，批評校方表面懲處、私下調解恐為不適任教職人員開後門。教育局指出，校方未通報即自行調解，程序不符正義，並要求另行適法處分；校方則稱調解已涵蓋不得再處分。

台中市議會昨進行教育文化業務質詢，民進黨團總召王立任指出，調解筆錄僅列兩項結論：塗銷記過與各自負擔訴訟費用，並未記載「不得另行處分」，校方「口頭」說法恐有誤導之嫌。

校長廖敏樂昨備詢表示，法官庭上口頭提及後續是否另行處分，校方因此口頭承諾，但未寫入筆錄。王立任痛批，口頭協議缺法律效力，牽涉後續補正與懲處，學校「想說什麼就說什麼」令人質疑。

議員同時指出，校方曾稱涉案校安「永不錄用」，但契約上並無相關規定，凸顯市府監督漏洞。民進黨議員陳淑華等人呼籲，教育局不應以「懲處由學校負責」來卸責，必須另起懲處案並再次調查，保障學生權益。

市府副市長鄭照新承諾，將督促教育局採取措施並補救，並檢討過程中的瑕疵。教育局長蔣偉民表示，將先釐清口頭調解是否具法律效力，如無強制力，將請學校另行適法懲處。

律師唐光義指出，調解筆錄須符合客觀、確定條件，口頭承諾原則上不具效力；但法院調解成立後，撤銷記過具確定效力，依「一事不再理」原則，校方能否針對同一違規再次懲處仍存疑，而法律適用是否正確則另案討論。