PU皮廠塗料假環保 追繳7千萬元空汙費

彰化縣一間位於彰濱工業區的PU合成皮工廠，號稱使用「水性環保樹脂塗料」，實際卻偷用高VOC（揮發性有機物）塗料，並虛報原物料使用量以逃漏空氣汙染防制費。環保單位查獲後初步估算，將追繳超過7千萬元空汙費，並依空汙法移請彰化地檢署偵辦。

此案是環境部自2023年修訂「固定汙染源有害空氣汙染物排放限值」，將甲苯公告列管為有害空氣汙染物後，全國首件超過限值的案件。

彰化縣環保局表示，該工廠約於2020年由舊廠遷入彰濱工業區，向主管機關申報使用水性塗料，聲稱符合環保政策，實際卻長期使用含高濃度甲苯的溶劑型塗料。兩者VOC含量差距超過10倍，顯示業者刻意造假。環保局依「空氣汙染防制法」第75條規定，當場查扣發票及原物料資料，並以2倍排放量追繳近5年空汙費，金額逾7千萬元。

環保局進一步檢測該廠排放管道中的甲苯濃度高達218ppm，排放速率達6.57克／秒，遠超法定標準0.263克／秒，超標幅度高達24倍。依「空汙法」第53條，若排放管道排放有害空氣汙染物超過排放限值，足以危害他人生命或健康者，最重可處7年以下有期徒刑，並得併科100萬至1500萬元罰金。

環保局指出，甲苯為常見有機溶劑，吸入後會刺激眼睛及呼吸道，長期暴露恐導致神經系統受損，嚴重甚至造成意識喪失或死亡。這起案件能揭露，是透過智慧稽查系統比對業者申報數據異常，經報請檢方指揮搜索後查獲。

環保局強調，將持續運用智慧科技加強稽查，對違規業者依法重罰，除追繳5年空汙費外，並可裁處2倍罰鍰，以維護環境公正。