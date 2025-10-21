中職總冠軍賽第3戰 盧秀燕看直播為中信兄弟加油
中職總冠軍賽第3戰今晚舉行，台中市政府在府前廣場進行直播，市長盧秀燕也到場與球迷一起為地主隊中信兄弟加油。她說，今年中信兄弟一定要贏，還要連霸封王總冠軍。
中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）由樂天桃猿與中信兄弟爭冠，桃猿隊延續季後挑戰賽氣勢，前2戰都拿下勝利，今天以台北大巨蛋為主場迎戰兄弟，力拚搶下第3勝聽牌。
為共同見證中信兄弟挑戰中華職棒總冠軍的精彩時刻，台中市政府今晚在府前廣場舉辦冠軍賽直播活動，盧秀燕到場與球迷一同加入應援行列，為中信兄弟隊加油打氣。
身穿中信兄弟球衣的盧秀燕表示，總冠軍賽前4場不在台中市舉行，市府以1300吋的大螢幕直播賽事來服務球迷，她今天特別前來看直播，中信兄弟一定要贏。中信兄弟去年拿到封王總冠軍，今年還要連霸封王，如果能拿下冠軍，會舉辦城市大遊行感謝中信兄弟的英雄們。
盧秀燕看直播準備充分，一邊敲著加油棒，一邊高喊「台中嗑桃子、兄弟克桃猿」的口號，她說，有準備小板凳，要奮戰到底，還有加油棒、桃子飲料、可樂等，今天台中沒下雨，又有些風吹來，感覺很舒服，加上大家的熱情，其實是觀賽的好時間。
