南投埔里重陽敬老金多1千 草屯更新增1族群發3千

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里鎮長廖志城（前排左）及縣府社勞局長林志忠（右）拜訪百歲人瑞並致贈重陽敬老金。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里鎮長廖志城（前排左）及縣府社勞局長林志忠（右）拜訪百歲人瑞並致贈重陽敬老金。圖／埔里鎮公所提供

重陽節將屆，各地發放敬老金，南投埔里今年禮金自1000元增至2000元；草屯去年就調高至3000元，全縣最高，今年再納入滿60歲原民長者，鎮長簡賜勝今拜訪百歲人瑞送禮金，他說，社福加碼及高齡化，領取人數較去年增加8百餘人。

埔里鎮長廖志城指出，他上任後透過公共造產、爭取經費等積極開源節流，讓鎮庫從原本負債逾3億元，逐步由虧轉盈，去年已還債破億元，今年擴大社福補助，將年滿65歲至99歲重陽敬老金從1000元加碼到2000元，滿百歲維持1萬元。

而埔里今年共有14位百歲人瑞，除了公所的1萬元，縣府也發放敬老金1萬元及金鎖片1枚，因此將有2萬元禮金；65歲以上長者則是每人有縣府敬老金1000元及公所的2000元，因此滿65歲至99歲今年則可以領到3000元。

草屯鎮因公共造產收入穩定，2019年重陽敬老金三級跳，65歲以上長輩由500元提高至2000元，滿90歲每人6000元，滿百歲每人1萬元；但公所去年再加碼將滿65歲增至3000元，今年更將滿60至64歲原住民長者納入發放敬老金。

草屯鎮長簡賜勝今也親自拜訪鎮內103歲人間國寶漆藝家王清霜、102歲何簡閃、101歲的姚廖彩雲及洪蕭𧃃、100歲的劉陳秀英、洪李鸞、洪煥祺、洪桐炉等百歲人瑞，不僅致贈重陽敬老金，也與長輩們切蛋糕，送上壽桃、壽麵及水果禮盒。

簡賜勝說，今年除延續往年以百歲人瑞、90歲以上及65歲以上等三標準發放敬老金外，也將滿60至64歲原住民長者納入發放3000元敬老金，而在社福加碼及高齡化加劇下，今年領取突破2萬人，達2萬206人，較去年增加800多人。

重陽節將屆，南投草屯鎮長簡賜勝今拜訪103歲人間國寶、漆藝家王清霜致贈敬老禮金，也一起切蛋糕慶賀。圖／草屯鎮公所提供
重陽節將屆，南投草屯鎮長簡賜勝今拜訪103歲人間國寶、漆藝家王清霜致贈敬老禮金，也一起切蛋糕慶賀。圖／草屯鎮公所提供
重陽節將屆，南投草屯鎮長簡賜勝今拜訪鎮內劉陳秀英百歲人瑞，致贈重陽敬老金及起切蛋糕慶賀。圖／草屯鎮公所提供
重陽節將屆，南投草屯鎮長簡賜勝今拜訪鎮內劉陳秀英百歲人瑞，致贈重陽敬老金及起切蛋糕慶賀。圖／草屯鎮公所提供
南投埔里鎮今年擴大社福補助，公所將年滿65歲至99歲重陽敬老金從1000元加碼到2000元。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里鎮今年擴大社福補助，公所將年滿65歲至99歲重陽敬老金從1000元加碼到2000元。圖／埔里鎮公所提供

