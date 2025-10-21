快訊

彰化縣流浪狗中途之家被批環境差 縣府：規畫重建及加強管理

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議員劉惠娟今天批評彰化縣流浪狗中途之家設施老舊，對環境不友善，加上宣傳不足，影響認養，縣府農業處副處長蕭麗玲表示，流浪狗中途之家將辦理重建，也會再加強管理。圖／記者劉明岩翻攝
彰化縣議員劉惠娟今天批評彰化縣流浪狗中途之家設施老舊，對環境不友善，加上宣傳不足，影響認養，縣府農業處副處長蕭麗玲表示，流浪狗中途之家將辦理重建，也會再加強管理。圖／記者劉明岩翻攝

彰化縣目前有9313隻遊蕩犬，四處遊蕩常引發民怨，縣內卻僅有一處員林阿寶坑彰化縣流浪狗中途之家，只能收容約250隻。縣議員劉惠娟今天批評設施老舊，對環境不友善，加上宣傳不足，影響認養，縣府農業處表示，流浪狗中途之家將辦理重建，也會再加強管理。

彰化縣動物防疫所表示，為解決彰化縣流浪犬之家設備老舊及容量不足問題，縣府動用1.8億元重建流浪狗中途之家， 其中中央負擔7到8成，目前正辦理細部設計，並呈報農業部及公共工程委員會審查通過後，即可辦發包。未來如順利完成，收容數將從目前的250隻擴充到400隻，還將改善聯外交通，並將充實醫療、接待與運動等設施，提升收容品質。

縣議員劉惠娟在縣議會定期會中，使用彰化縣流浪狗中途之家一隻正接受認養的大麥町照片，認為中途之家的收容環境及衛生條件很差，被收容的流浪犬很可憐，加上場址位在偏僻的芬園與員林交界偏僻山區，鄰近阿寶垃圾場，想要認養的民眾不好找路，將會影響認養，建議縣府加強改善，好為流浪犬找到可以收容的家。

縣府農業處長蕭麗玲答覆說，縣府正規畫重建彰化縣流浪狗中途之家，改善設施及收容數量， 在未重建完成前，也會要求彰化縣動物防疫所加強管理，改善環境與衛生條件。

彰化縣動物防疫所表示，彰化縣流浪狗中途之家的收容訊息及場址，在網路都可以查到，通往場址的道路也都有指標，方便民眾到場認養。

彰化縣議員劉惠娟今天質詢時，使用彰化縣流浪狗中途之家一隻正接受認養的大麥町照片，認為中途之家的收容環境及衛生條件很差，影響認養，加上宣導不足，要求改善。圖／記者劉明岩翻攝
彰化縣議員劉惠娟今天質詢時，使用彰化縣流浪狗中途之家一隻正接受認養的大麥町照片，認為中途之家的收容環境及衛生條件很差，影響認養，加上宣導不足，要求改善。圖／記者劉明岩翻攝

