彰化竹塘85歲守望相助隊長服務50年 「我們巡得兇小偷不敢來」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
竹塘鄉竹塘社區榮獲內政部評核治安社區優等，85歲高齡守望相助隊長廖英華（左)投入民防和守望相助已有近50年。圖／芳苑警分局提供
竹塘鄉竹塘社區榮獲內政部評核治安社區優等，85歲高齡守望相助隊長廖英華（左)投入民防和守望相助已有近50年。圖／芳苑警分局提供

彰化縣竹塘鄉竹塘社區榮獲內政部評核治安社區優等，85歲高齡守望相助隊長廖英華投入民防和守望相助已有近50年，他笑說，守望相助隊尤其在農作收成時，甚至巡到半夜3、4點，連小偷都暗傳「這個社區巡得緊、又兇」，聞風喪膽，不敢來。

內政部社區治安工作評鑑成績揭曉，竹塘社區拿下治安社區一般組「優等」最高榮譽，加上113年也榮獲內政部標竿社區認證標章，芳苑分局長宋俊良說，竹塘社區協助維護治安成績有目共睹，「芳苑分局有竹塘社區真好」。

廖英華從30多歲起就投入地方民防，擔任守望相助隊長已30多年，他笑說，偏鄉人口外流，要找壯丁也不容易，大家看他年紀大了還在當隊長，被派任務時可能也「不敢推了」，以前有其他社區和外鄉鎮的來說「為什麼小偷都跑到我們社區，沒到你們社區？」，後來知道連小偷都看出「他們每天巡邏到半夜，根本不敢來」。

廖英華說，只要地方還需要他，為了大家的平安，他會繼續服務，現在社會很亂，治安要靠大家一起守護，他覺得得獎不重要，大家平安才重要。

宋俊良說，竹塘社區在理事長詹鎮福運籌帷幄，總幹事詹炳煌的全力推動，及85歲高齡守望相助隊長廖英華的精神傳承，推動竹塘社區成為一流的治安社區。隊長廖英華積極配合芳苑分局護農的需求多次成立漂鳥隘勇隊，守護農民辛勤的成果，也曾多次獲得彰化縣警察局守望相助隊評核特優成績。

詹鎮福及詹炳煌積極參與社區治安營造，在防詐推廣、婦幼保護、消防宣導、防災演練及水環境維護都獲得肯定，宋俊良說，盼在竹塘社區金三角的帶領下，扮演母雞帶小雞角色，帶領鄰近的社區一起成長、一起維護社區治安。

彰化縣竹塘鄉竹塘社區榮獲內政部評核治安社區優等，竹塘社區理事長詹鎮福接受彰化縣長王惠美表揚。圖／芳苑警分局提供
彰化縣竹塘鄉竹塘社區榮獲內政部評核治安社區優等，竹塘社區理事長詹鎮福接受彰化縣長王惠美表揚。圖／芳苑警分局提供
彰化縣竹塘鄉竹塘社區榮獲內政部評核治安社區優等，總幹事詹炳煌也功不可沒。圖／芳苑警分局提供
彰化縣竹塘鄉竹塘社區榮獲內政部評核治安社區優等，總幹事詹炳煌也功不可沒。圖／芳苑警分局提供

彰化 小偷 內政部

