最暖人情味！比利時男來台尋30年前老友 警助2人重新取得聯繫

來自比利時、年約70歲的男子跨海到彰化縣二水鄉，尋找30年前結識的台灣老友，在員警耐心協助下，雙方順利取得聯繫；男子對台灣警方熱心幫忙表達感謝，大讚充滿人情味。

彰化縣警察局田中分局今天發布新聞稿，這名來自比利時的男子於國慶連假期間前往二水分駐所求助，他說，30年前曾在二水鄉亞洲大飯店結識當時飯店老闆的女兒，希望能再度敘舊，但飯店已歇業，無法找到對方。

警員劉釗宏、藍偉誠與許嘉宴等人耐心傾聽男子訴求，並透過地方人士多方打聽，花了約2小時順利取得女子聯絡方式，經本人同意後，警方協助雙方互留資訊，讓2人成功重新取得聯繫。

男子說，相隔30年仍能再次與老朋友聯絡，令他非常開心與感動，特別感謝員警熱心幫忙，並稱讚台灣警察既專業又富有人情味。

田中分局長林鼎超表示，警方不僅肩負治安與交通維護任務，也主動關懷、用心協助每一位需要幫助的人，這起跨越國界的人情故事，不僅讓外國友人體驗台灣溫暖，也展現警方熱心助人、貼近民心形象。