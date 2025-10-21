快訊

鹿港施進益古厝登錄歷史建築16年 今終於迎來修復啟動

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化鹿港「施進益古厝」在中央、地方與私人合作下今天舉行修復開工祈福，工程預計420個日曆天完工，目標2026年12月完工。記者林敬家／攝影
彰化歷史建築鹿港「施進益古厝」隨著歲月流逝與天災侵襲，古厝出現結構傾斜、屋瓦漏水等問題，保存工作迫在眉睫，中央、地方與私人合作下今天舉行修復開工祈福，工程預計420個日曆天完工，目標2026年12月完工。

施進益古厝去年遭逢多次地震與大雨，導致樓井坍塌的狀況，讓地方相當惋惜，相較於當地同為歷史建築的「鶴棲別墅」，早已修整完轉型為工藝展覽館，施進益古厝則顯得荒廢傾頹。

彰化縣長王惠美金出席修府工程開工時指出，施進益古厝建於清朝嘉慶年間，已有百年歷史，是暗街仔「四快」施氏家族的重要產業基地，當年施淵舉先生不僅經營「施進益號」泉郊商行，也熱心公益，捐資修築道路、橋梁與廟宇，是地方仕紳的典範，這座古厝除了具有臨港型街屋的代表性建築特色，也見證了鹿港貿易繁榮與商業文化的重要歷史。

這次修復工程總經費2800萬元，其中文化部文化資產局補助2240萬元（80%）、縣府配合款420萬元（15%）、施家自籌140萬元（5%）。施家代表施鉅煥表示，感謝縣府及鹿港公所團隊的大力協助，期盼歷史得以延續，繁榮興盛得以傳承。

彰化縣府文化局指出，施進益古厝於2009年公告登錄為彰化縣歷史建築，又稱「四快大厝」，建築可追溯至清嘉慶年間，由施氏家族興建，施淵舉創設「施進益號」泉郊商行，熱心公益，是當時鹿港仕紳代表，古厝昔日臨港而建，見證鹿港繁榮與商業文化，歷史價值極高。

彰化縣歷史建築鹿港「施進益古厝」隨著歲月流逝與天災侵襲，古厝出現結構傾斜、屋瓦漏水等問題，保存工作迫在眉睫。記者林敬家／攝影
彰化縣歷史建築鹿港「施進益古厝」隨著歲月流逝與天災侵襲，古厝出現結構傾斜、屋瓦漏水等問題，保存工作迫在眉睫。記者林敬家／攝影

