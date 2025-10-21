大甲美人山開發案進度緩慢 民代期盼加速推動運動公園

美人山開發案是甲安城地區的重大地方建設，台中市運動局初步規劃以BOT模式引進民間資源，但計畫興建槌球場、漆彈場等多功能運動設施，遭到市議員楊啓邦等人的反對，畢竟這些都是「小眾運動」，批評市府過去規劃漆彈場設施過於單一，未能滿足多元需求。

市議員李文傑、楊啓邦表示，台中市各區都續已有大型運動中心，獨缺甲安埔地區沒有大型國民運動中心，受限居民人數不足，只眼看鄰近的清水國民暨兒童運動中心啟用，但大甲美人山運動公園雖占地7公頃，但中市運動局的招商案目前仍在評估階段。尚未有實質施工展開。

楊啓邦甚至代表甲安埔52位里長聯名提出連署書，雖不期望能興建大型運動中心，但建議朝向運動公園規劃，成為具備多功能、綠地與公益並重的區域中心，兼顧運動休閒運動設施外，周邊機關用地可設置公托中心，滿足在地托育需求，提出應整合地方意見並加速分階段推動。

市議員李文傑指出，位於大甲區的美人山營區，是一片超過7公頃的廢棄營區，早在2016年就完成土地使用分區變更，將土地劃分為體育場用地約3.9公頃及機關用地；然而多年來，除了停車空間與小型美樂地公園等前期設施完成外，主要運動設施仍付之闕如。

李文傑說，甲安埔地區居民仍缺乏完善的運動場館，「是台中市唯一沒有大型國民運動中心的區域」，他建議市府應善用面積夠大的美人山基地，強調大甲車站每年進出站人次達200萬，加上媽祖遶境每年吸引百萬朝聖人潮，帶動逾60億元周邊消費產值，市場基礎雄厚，不只有停車便利的優勢，尤其興建大型標準運動場館，只是BOT招商仍在評估階段。

台中市運動局表示，美人山營區幅員廣大，未來會初步整地朝開放式運動公園方向發展，市府已完成停車空間、小型美樂地公園等前期建設，後續運動用地外，市府會努力推動相關作業，不排除打造結合運動、托育、教育的多功能公共空間，提供甲安埔地區民眾免費且舒適的活動場域。