民眾黨立委麥玉珍參選中市議員？ 江和樹：鼓勵她參選
台中市政壇傳出民眾黨籍立委麥玉珍有意參選下屆的市議員，甚至是市長，民眾黨市議員江和樹今表示，麥玉珍講話有時候會比較開玩笑、有趣，但是他支持她參選台中市的議員，相信以她目前的聲量，選議員一定是沒有問題。
麥玉珍昨天證實她已請辭民眾黨南投縣黨部主委，依照民眾黨選舉決策委員會決議，凡地方黨部主委或副主委擬參加2026年公職人員選舉者，須於本月1 日前提出辭職。至於是不是選北屯或是其他區，麥玉珍說要看黨的意思，還也笑說「不能選台中市長嗎？」。
江和樹今天說，民眾黨現在最需要的就是地方的戰將，她如果願意從立委來當議員，以她的資歷和團隊一定沒有問題，鼓勵她參選。
他說，民眾黨在地方的經營結構還不夠，2026要過了才有2028的柯文哲，這是我們共同期待的，相信麥玉珍來選台中市的議員一定會當選，加油。
