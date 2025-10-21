快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

西螺大橋不再專屬雲林縣辦活動 彰化端將打造3.6公頃親水據點

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
跨越濁水溪、連接彰化縣與雲林縣的西螺大橋，曾有遠東第一大橋美名，彰化縣目前在彰化端正規畫腹地做為遊憩使用，克服沒場地辦活動的窘境。圖／本報資料照
跨越濁水溪、連接彰化縣與雲林縣的西螺大橋，曾有遠東第一大橋美名，彰化縣目前在彰化端正規畫腹地做為遊憩使用，克服沒場地辦活動的窘境。圖／本報資料照

跨越濁水溪、連接彰化與雲林西螺大橋，依南橋北管慣例是由彰化縣維護管理，但縣議員李俊諭今天質詢時，指彰化縣花錢維修，卻老是由雲林縣政府封橋舉辦活動，彰化縣卻沒有動靜，縣長王惠美答覆表示，縣政府在溪州鄉正規畫一筆3.6公頃土地，將來可以常辦活動。

縣長王惠美提到的這筆腹地，據縣政府城觀處指出，是位在溪州鄉濁水溪右岸水岸地區，規劃面積約3.6公頃，預估工程經費約4500萬，設計內容包含水岸入口意象營造、設置具濁水溪意象及特色的兒童遊戲場，預計今年年底前完成工程發包。

啟用72年的西螺大橋全長1939公尺，曾經是遠東第一大橋，由於橋身漆成紅色也有「紅橋」之稱，彰化縣溪州鄉與雲林縣西螺鎮早年為了替「西螺」大橋的命名，起了爭議，後來溪州大橋興建後，才無爭議。

目前橋梁的管理是「南橋北管」，由彰化縣政府負責管理維護，由於大橋部分鋼構鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，恐影響通行安全，縣府向中央爭取補助，加上縣府配合款項，將以1億9690萬餘元辦理維修與補強，並上新漆，目前正上網發包中。

縣議員李俊諭今天在縣議會定期會中表示，彰化縣花錢管理維護西螺大橋，但卻常是雲林縣政府封橋舉辦活動，彰化縣則沒有動靜，建議彰化縣政府多多舉辦。

縣長王惠美答覆說，雲林縣常辦活動是因為雲林端有腹地，彰化端空間受限較難舉辦活動，目前規劃在西螺大橋下整理休閒區，未來才有空間舉辦活動，不然只有橋面空間，舉辦活動的規模就無法太大。

縣府城觀處指出，彰化縣溪州鄉濁水溪右岸水岸地區具豐富水岸自然遊憩資源與農田景觀，為中部地區水岸重要觀光休閒活動場域潛力，縣府計畫將水岸自然生態景觀及在地農田人文發展整合，建置必要的觀光遊憩設施，規劃面積約3.6公頃，預估工程費約4500萬。

城觀處指出，設計內容包含水岸入口意象營造、設置具濁水溪意象及特色的兒童遊戲場，溜滑梯、盪鞦韆、攀爬網、兒童滑步車場、多功能草坪，景觀平台、意象打卡設施、停車場與西螺大橋橋下空間優化等項目。

2023年10月，彰化縣長王惠美（右7）與雲林縣長張麗善（右6）攜手參加由雲林縣政府主辦的西螺大橋通車70周年活動，並一起施放天燈祈福。圖／彰化政府提供
2023年10月，彰化縣長王惠美（右7）與雲林縣長張麗善（右6）攜手參加由雲林縣政府主辦的西螺大橋通車70周年活動，並一起施放天燈祈福。圖／彰化政府提供
連接彰化、雲林的西螺大橋是由彰化縣政府管理，但幾乎都由雲林縣封橋辦活動，縣長王惠美在答覆議員問時表示，縣政府在溪州鄉正規畫一筆3.6公頃土地，將來可以常辦活動。記者劉明岩／攝影
連接彰化、雲林的西螺大橋是由彰化縣政府管理，但幾乎都由雲林縣封橋辦活動，縣長王惠美在答覆議員問時表示，縣政府在溪州鄉正規畫一筆3.6公頃土地，將來可以常辦活動。記者劉明岩／攝影

雲林 西螺大橋

延伸閱讀

彰化縣長民調被排除在外 柯呈枋：盼修正內容納入選項

彰化縣長選舉網路試水溫 藍綠都分享問卷、名單設計耐人尋味

彰化三山國王客底文化節登場 39間宮廟齊聚同霖宮

鄭麗文即將當選國民黨主席 彰化縣長王惠美這麼回應

相關新聞

提醒孩子帶衛生紙遭檢舉？ 南投縣議員批：「校事會議」荒腔走板

「快要沒人願意當老師了！」南投縣議員林儒暘今天指出，因為校事會議造成濫訴，讓許多老師放棄教職。教育處長王淑玲表示，若匿名...

民眾黨立委麥玉珍參選中市議員？ 江和樹：鼓勵她參選

台中市政壇傳出民眾黨籍立委麥玉珍有意參選下屆的市議員，甚至是市長，民眾黨市議員江和樹今表示，麥玉珍講話有時候會比較開玩笑...

西螺大橋不再專屬雲林縣辦活動 彰化端將打造3.6公頃親水據點

跨越濁水溪、連接彰化與雲林的西螺大橋，依南橋北管慣例是由彰化縣維護管理，但縣議員李俊諭今天質詢時，指彰化縣花錢維修，卻老...

知名保育運動先驅珍古德辭世 科博館快閃辦回顧展

知名英國靈長類學家、保育運動先驅珍古德今年10月1日辭世，享壽91歲。為緬懷這位科學家，國立自然科學博物館即日起推出紀念...

彰濱PU皮業造假申報甲苯超標24倍 遭追空汙費7千萬

彰化一間設在彰濱工業區的PU合成皮工廠，今年被查出假裝使用「水性環保樹脂塗料」，實際卻用高VOC（揮發性有機物）塗料，還...

影／台中國際會展中心盧秀燕要蓋二期 賴清德：未來誰當選中央都支持

賴清德總統今出席台中國際會展中心首展「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」開幕典禮，針對台中市長盧秀燕「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。