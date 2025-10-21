快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

知名保育運動先驅珍古德辭世 科博館快閃辦回顧展

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
英國靈長類行為學家珍古德今年10月1日辭世，科博館推紀念微型展「珍與科博：珍古德與科博館的珍貴情緣」。圖／國立自然科學博物館提供
英國靈長類行為學家珍古德今年10月1日辭世，科博館推紀念微型展「珍與科博：珍古德與科博館的珍貴情緣」。圖／國立自然科學博物館提供

知名英國靈長類學家、保育運動先驅珍古德今年10月1日辭世，享壽91歲。為緬懷這位科學家，國立自然科學博物館即日起推出紀念微型展「珍科博：珍古德與科博館的珍貴情緣」，今日開幕，展出至11月2日。

早在1996年，珍古德首次抵台即造訪科博館，親自出席「珍愛黑猩猩60年－黑猩猩媽媽Jane Goodall攝影展」開幕，該展展出她與攝影師麥可諾基包爾合作的攝影作品，呈現她在非洲岡貝森林與黑猩猩共度的珍貴畫面。1999年她再度造訪科博館，參與「珍愛自然－國際生態攝影展」，持續以影像與故事喚起大眾對自然保育的重視。

本次紀念微型展特別重新展出上述兩檔攝影展的經典展件，包括珍古德與麥可諾基包爾合作的攝影作品、手寫筆記影本、田野影像資料及黑猩猩製作的工具及手繪畫作等。

科博館長黃文山說，珍古德以超過60年的田野研究，揭示黑猩猩與人類在情感、智慧與社會行為上的相似性，以其生命實踐的研究歷程和人道關懷信念，啟發全球無數人投身保育工作，盼透過展出，讓大眾得以回顧她的科學貢獻，並思索人類如何以更謙卑的姿態與自然共處。

展場亦展示30年前珍古德親自帶來臺灣的黑猩猩工具模型，上面仍可見她當年親筆書寫的黑猩猩名字「FANNI」（母）與「FAX」（嬰）、「Appolo」（子）、「SANDI」（母）等，象徵她與研究對象之間深厚的情感連結。

科博館即日起推出紀念微型展「珍與科博：珍古德與科博館的珍貴情緣」。圖／國立自然科學博物館提供
科博館即日起推出紀念微型展「珍與科博：珍古德與科博館的珍貴情緣」。圖／國立自然科學博物館提供
觀眾可透過這些珍貴展品，窺見珍古德博士多年田野研究的細膩觀察與深厚情感，感受她以行動實踐生態保育、推動人與自然和諧共生的精神。圖／國立自然科學博物館提供
觀眾可透過這些珍貴展品，窺見珍古德博士多年田野研究的細膩觀察與深厚情感，感受她以行動實踐生態保育、推動人與自然和諧共生的精神。圖／國立自然科學博物館提供

黑猩猩 攝影師 珍古德

延伸閱讀

林保署推免費阿里山蕨類微觀之旅 2場次限80人

太魯閣燕子口堰塞湖溢進中橫公路隧道 今晨出動怪手降挖壩體

家裡來了不速之客…穿山甲藏汽車底 屏東保育人員急救援

賞鳥季來臨！全球約三分之一黑面琵鷺齊聚台南度冬 26日保育季登場

相關新聞

提醒孩子帶衛生紙遭檢舉？ 南投縣議員批：「校事會議」荒腔走板

「快要沒人願意當老師了！」南投縣議員林儒暘今天指出，因為校事會議造成濫訴，讓許多老師放棄教職。教育處長王淑玲表示，若匿名...

民眾黨立委麥玉珍參選中市議員？ 江和樹：鼓勵她參選

台中市政壇傳出民眾黨籍立委麥玉珍有意參選下屆的市議員，甚至是市長，民眾黨市議員江和樹今表示，麥玉珍講話有時候會比較開玩笑...

西螺大橋不再專屬雲林縣辦活動 彰化端將打造3.6公頃親水據點

跨越濁水溪、連接彰化與雲林的西螺大橋，依南橋北管慣例是由彰化縣維護管理，但縣議員李俊諭今天質詢時，指彰化縣花錢維修，卻老...

知名保育運動先驅珍古德辭世 科博館快閃辦回顧展

知名英國靈長類學家、保育運動先驅珍古德今年10月1日辭世，享壽91歲。為緬懷這位科學家，國立自然科學博物館即日起推出紀念...

彰濱PU皮業造假申報甲苯超標24倍 遭追空汙費7千萬

彰化一間設在彰濱工業區的PU合成皮工廠，今年被查出假裝使用「水性環保樹脂塗料」，實際卻用高VOC（揮發性有機物）塗料，還...

影／台中國際會展中心盧秀燕要蓋二期 賴清德：未來誰當選中央都支持

賴清德總統今出席台中國際會展中心首展「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」開幕典禮，針對台中市長盧秀燕「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。