知名保育運動先驅珍古德辭世 科博館快閃辦回顧展
知名英國靈長類學家、保育運動先驅珍古德今年10月1日辭世，享壽91歲。為緬懷這位科學家，國立自然科學博物館即日起推出紀念微型展「珍科博：珍古德與科博館的珍貴情緣」，今日開幕，展出至11月2日。
早在1996年，珍古德首次抵台即造訪科博館，親自出席「珍愛黑猩猩60年－黑猩猩媽媽Jane Goodall攝影展」開幕，該展展出她與攝影師麥可諾基包爾合作的攝影作品，呈現她在非洲岡貝森林與黑猩猩共度的珍貴畫面。1999年她再度造訪科博館，參與「珍愛自然－國際生態攝影展」，持續以影像與故事喚起大眾對自然保育的重視。
本次紀念微型展特別重新展出上述兩檔攝影展的經典展件，包括珍古德與麥可諾基包爾合作的攝影作品、手寫筆記影本、田野影像資料及黑猩猩製作的工具及手繪畫作等。
科博館長黃文山說，珍古德以超過60年的田野研究，揭示黑猩猩與人類在情感、智慧與社會行為上的相似性，以其生命實踐的研究歷程和人道關懷信念，啟發全球無數人投身保育工作，盼透過展出，讓大眾得以回顧她的科學貢獻，並思索人類如何以更謙卑的姿態與自然共處。
展場亦展示30年前珍古德親自帶來臺灣的黑猩猩工具模型，上面仍可見她當年親筆書寫的黑猩猩名字「FANNI」（母）與「FAX」（嬰）、「Appolo」（子）、「SANDI」（母）等，象徵她與研究對象之間深厚的情感連結。
