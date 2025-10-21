彰濱PU皮業造假申報甲苯超標24倍 遭追空汙費7千萬

快訊

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
彰化環保局合力檢警環破獲不肖業者「假環保」騙局，驗出「有害」甲苯超標24倍，移送刑事偵辦，並追繳空污費7千萬。圖／彰化縣府環保局提供
彰化一間設在彰濱工業區的PU合成皮工廠，今年被查出假裝使用「水性環保樹脂塗料」，實際卻用高VOC（揮發性有機物）塗料，還虛報原物料使用量，涉嫌逃漏空氣汙染防制費，環保單位初步估算，將追繳超過7千萬元空汙費，並移請彰化地方檢察署偵辦。

彰化縣環保局指出，這間工廠約2020年從舊廠搬進彰濱工業區後，以配合政策為名申報使用較環保的水性塗料，實際卻使用含高濃度甲苯的塗料，兩者VOC含量差了10倍以上，環保局依空汙法第75條規定，按查緝行動當場查扣業者原物料進銷項發票等，並以2倍排放量追繳近5年的空汙費。

環保局也稽查該廠排放管道中的甲苯濃度高達218ppm，排放速率6.57克/秒，超過法定標準0.263克/秒達24倍，這是環境部自2023年修訂「固定污染源有害空氣污染物種類及排放限值」以來，全國首例超過排放限值(180ppm)案件，涉犯空氣汙染防制法第53條刑事規定排放管道排放有害空氣汙染物超過排放限值，足以生損害於他人生命、身體健康者，處7年以下有期徒刑，得併科100萬元以上 1500萬元以下罰金。

環保局表示，甲苯吸入後會刺激眼睛與呼吸道，嚴重時甚至可能導致意識不清或死亡，這次能查出造假，是因為透過智慧稽查系統比對業者申報資料異常，經檢方指揮偵辦後揭露實情。

環保局強調，現行法令規定違規者須以2倍排放量追繳5年空汙費，對不實申報的業者是警惕，也讓誠實申報的廠商覺得更公平，未來有機會接到原本非法業者的訂單。

彰化環保局合力檢警環破獲不肖業者「假環保」騙局，驗出「有害」甲苯超標24倍，移送刑事偵辦，並追繳空污費7千萬。圖／彰化縣府環保局提供
