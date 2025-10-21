影／台中國際會展中心盧秀燕要蓋二期 賴清德：未來誰當選中央都支持

賴清德總統今出席台中國際會展中心首展「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」開幕典禮，針對台中市長盧秀燕「還要繼續蓋二期」，他點名未來台中市長人選說，這座新館充分展現出中央和地方合作、不分黨派一棒接一棒，並承諾，中央一定會大力支持第二期順利完成。

台中市長盧秀燕致詞時說，她上任以來，為了產業界期盼廿年的台中國際會展中心，克服經費壓力、疫情衝擊、原物料上漲及缺工等重重挑戰，由台中市政府自地自建，預算從58億追加至89億元，最終完成建設。

盧秀燕說明，今天開幕僅有一期，一棟為展覽館，共四層樓、2360標準攤位，今天五金展用共使用一樓800個攤位，四樓還有很大能量；國內產業面臨美國關稅與匯率雙重衝擊，壓力沈重，台中國際會展中心適時啟用，為國內產業注入強心針。

盧秀燕指出，今天一期開館試營運後，我們不以此為滿足，還要繼續蓋二期，就在隔壁，面積3.58公頃、土地市值約1.5億元，特別感謝經濟部出資60.31億元與市府合資二期，由台中市政府負責興建，完工後也交由貿協營運，未來一、二期總攤位達5000個，將會是台灣最新、最大國際中心，台中也會一躍為會展城市。

賴清德致詞時說，這屆手工具展主題是「Team Taiwan─攜手打造台灣製造新韌性」，可以看得出來中央和地方、政府和產業界，共同推動「台灣製造」更上一層樓這樣的決心，同時也希望再次擦亮「台灣製造」這塊重要的品牌。

賴清德指出，這座新的館可以充分展現出中央和地方合作，也不分黨派、縣市政府一棒接一棒。台中國際會展中心是由前市長林佳龍規畫設計，盧秀燕上任後繼續推動，該動工就該動工、該完工就該完工，也拿出了近90億元全力建設這個會館，用最熱烈掌聲感謝盧與她的團隊，也感謝外貿協會董事長黃志芳率領的外貿協會如期完工開館。

賴清德承諾，一期工程主要是台中市政府負責，二期規畫兩個館，他在這裡承諾中央一定會大力支持第二期順利完成。