簡千翔點名貓羅溪「10年不清」 縣府：明年前啟動抽水站工程

南投縣議員簡千翔今天在議會總質詢指出，貓羅溪幾乎年年氾濫成災，沿線居民飽受水患威脅，呼籲縣府加強爭取中央經費，盡速進行清淤與河川整治。縣府回應，已邀集水利署研議整治計畫，並規劃增設固定式抽水站，提升防洪能量。

簡千翔表示，貓羅溪沿線的包尾、軍功、內轆與營盤口等聚落，每逢豪雨溪水暴漲，居民徹夜難眠。今年夏天一場暴雨中，河畔的大眾汽車教練場多輛車輛遭滅頂，他與第三河川局人員勘災時，當面建議應於沿線設置固定式抽水站，水位上升即可啟動，以減輕災害。

他指出，河川整治的關鍵在於清淤疏濬。貓羅溪淤積嚴重，致社區排水無法順利入溪，水利署曾在106年辦理疏濬工程，運出大量淤沙，可見清淤並非難事，距離上次疏濬已近十年，早該再啟動。

簡千翔強調，這項工程攸關居民生命財產安全，縣府雖非主管機關，但副縣長王瑞德出身水利專業，應發揮專業經驗，協助向中央積極爭取清淤及整治。

王瑞德表示，已指示工務處會同立委游顥邀請水利署人員至縣府召開會議，研議運用水資源作業基金整治貓羅溪淤沙，並同步評估沿線設置固定式抽水站，以發揮防洪減災效果。

縣府工務處補充，短期方案已規劃在大眾教練場附近增設固定式抽水站，並擴大現有集水井容量，相關計畫已送水利署審查中。新設抽水站將配合監測與自動啟動系統，於降雨初期即可啟動抽水，縮短應變時間。