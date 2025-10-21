快訊

台中國民運動中心泳池漲票價議員批照顧廠商 市府：全國性問題

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
運動局長游志祥說明，台中市國運中心的泳池票價一直是六都最低，但近年人力費用與物價上漲，市府才同意調整票價，這是全國性問題。記者陳敬丰／攝影
台中市目前有8座國民運動中心，包含最新啟用的清水國兒運，不過8月起國運中心的泳池全面漲價10元，學生票更漲了15元，議員質疑市府明年要推動「台中尚泳」計畫，現在卻同意漲價，到底是照顧市民還是照顧廠商？市府回應，水電費上漲，泳池漲價是全國性問題。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，民進黨議員楊典忠、林祈烽、施志昌聯合質詢。楊典忠表示，根據運動局資料，今年8月開始全市的國運中心泳池全面漲價，全票從90元漲到100元，學生票更是從50元漲到65元，漲幅分別是11%、30%。

楊典忠質疑，市府2016年制定統一票價，但這次調漲並未召開票價審議委員會；南屯與朝馬國運中心月租權利金不到50萬元，東區、大里、潭子不到20萬元，最新開幕的清水更不到15萬元，租金這麼低，卻要調漲票價，市府應公開顧問公司評估報告等資料。

楊典忠指出，5年疫情期間市府基於民生壓力大凍漲票價，現在物價通膨更嚴重，市府卻同意廠商聯合漲價，遑論清水國運剛開幕就用漲價後的票價；市府明年將耗資6000萬元推動台中尚泳，振興游泳風氣，但計畫還沒推就先漲價，若真心推動游泳，應該擴大補助甚至讓市民享有免費入場。

台中市副市長鄭照新說，調整票價是由於物價上漲，今年的水電費比去年增加三成，人事費更增加四成，運動局都有和廠商商討，且不只台中，各縣市都有調漲，顯然是全國性問題。

運動局長游志祥指出，台中市的國運中心泳池票價一直是六都最低，近年人力與物價上漲，尤其是救生員薪資，由於相關人力短缺，10年來薪水漲幅超過40%，因此市府才同意廠商調漲票價，之後也會將評估報告交付議會檢視。

台中有8座營運中的國民運動中心，今年8月1日起泳池票價全面調漲，全票從90元漲到100元，學生票由50元漲到65元。資料照／台中市政府提供
台中市議員楊典忠表示，市府明年編列6000萬元推動「台中尚泳」，今年卻先調整國運中心泳池票價，如何振興游泳風氣？圖／楊典忠辦公室提供
