提醒孩子帶衛生紙遭檢舉？ 南投縣議員批：「校事會議」荒腔走板

「快要沒人願意當老師了！」南投縣議員林儒暘今天指出，因為校事會議造成濫訴，讓許多老師放棄教職。教育處長王淑玲表示，若匿名檢舉且未具體陳述事實，學校可不受理。且同一事件經終結處理，不得重複受理，讓老師們能安心教學。

教育部在2020年實施「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，並創設「校事會議」制度，全台出現大量濫訴現象，讓老師們疲於應付投訴調查，教育部已承諾年底前修正相關規定。

林儒暘指出，現行制度下，只要家長或學生提出投訴，學校往往為求謹慎，一律送進校事會議調查。教師被迫多次接受訪談、甚至外聘調查小組問詢，導致校園人際緊繃、教育現場失衡。他說，許多年輕老師因屢遭濫訴，寧願放棄穩定教職，台灣教師荒愈來愈嚴重。

林指出，目前師範體系修教程學生不到五成，其中願意從事教職者又減半，實際投入教職的人僅剩一到兩成。他強調，教職人口高齡化、年輕教師流失已成警訊。

他痛批，現行校事會議制度原為保障學生受教權與教師權益，但實務上已變質為「濫訴平台」，使得許多教師被迫「只想平安下班」，不敢嚴格管教。「有老師只是忘記提醒學生帶衛生紙，竟遭家長投訴。」學校、老師、學生三方關係因此失衡，讓教育現場陷入恐懼與防備。

林儒暘建議，中央修法前，縣府可先採行行政作為，包含「不受理匿名投訴」及「投訴不成立者應負擔部分費用」，以減少無理檢舉。他強調，南投縣是全台少數地方政府與議會、校長、教師及家長立場一致，應率先向中央反映實務困境。

教育處長王淑玲回應，依「行政程序法」規定，若為匿名檢舉且未具體陳述事實，學校可不予受理。；若同一事件經終結處理，不得重複受理；未來也將明確通知各校落實辦理。

王淑玲並指出，教育處支持中央檢討修法方向，贊同針對濫訴行為設立「舉報成本」機制，避免行政與經費資源大量消耗於無效投訴，若經費、人力都被審案占用，輔導與教學品質就會受到排擠。