中市中央公園球場草皮竟現生鏽螺絲 市府：提高巡查頻率

台中市中央公園的運動場啟用2年，擁有全國最大人工草皮運動場。議員指出，近期接獲投訴，有民眾在草皮上踩到1顆大螺絲釘，且附近還不只1顆，甚至是生鏽的螺絲，表示已經放置許久未被清理；市府表示，會請清潔廠商調整清潔方式，提高巡查頻率。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，民進黨議員林祈烽、施志昌聯合質詢。林祈烽表示，中央公園球場位於水湳經貿園區，市府斥資6500萬元打造，擁有10面籃、排球場與全國最大人工草皮運動場，停車方便也有夜間照明，市民使用率非常高，知名樂團也會舉辦演唱會。

林祈烽說，最近接到民眾投訴，該民眾清晨時騎腳踏車到中央球場運動，打赤腳在人工草皮慢跑散步，走到一半踩到異物，一看竟然是1顆大螺絲釘，馬上在現場觀察是否有其他類似物品，沒走幾步路，又發現螺絲釘、螺絲帽迴紋針等等。

林祈烽當場把裝有螺絲釘等危險物品的夾鏈袋拿到副市長鄭照新面前，並指出這些螺絲釘都生鏽了，這說明已經在中央球場放置一段時間，市府每年編列經費維管，卻還有這麼多危險物品遺落。

運動局長游志祥回應，每年約編列150萬元維護中央球場，人工草皮的範圍較大，會請廠商改用類似磁鐵的設備檢視，另外螺絲、迴紋針等物品是辦活動的廠商遺留，會要求活動廠商之後辦完活動，要徹底清理場地。

林祈烽強調，不只事後維護，事先預防也很重要，辦理活動前要全面清理，若沒有徹底清查，以後危險只會越來越多。運動局承諾，除了要求清潔維護廠商改用磁鐵等方式檢視人工草皮，也會請廠商提高巡查頻率，讓市民安心使用、安全運動。