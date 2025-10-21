快訊

影／漢杞工業廢棄物屢處理屢造成空汙 台中環局：全力監督並令其遷廠

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
環保人士今天上午前往環保局門前抗議「漢杞工程股份有限公司」造成大里地區空氣汙染。記者黃寅／攝影
環保人士今天上午前往環保局門前抗議「漢杞工程股份有限公司」造成大里地區空氣汙染。記者黃寅／攝影

台中市大里「漢杞工程股份有限公司」專門處理醫療廢棄物，環保人士繼上個月開記者會指控該公司違規記錄多，造成空汙危害後，今天上午再度前往環保局門前抗議，要求環保局在該公司明年一月一日經營許可到期後勿再展延。環保局長陳宏益到場說明時，一度被抗議人士嗆聲，他說，一定會盡全力監測並早日令其遷廠。

時代力量台中市黨部執行長、大里GO爭氣陣線發言人鄒明諺、監督施政聯盟執行長許心欣等10多人上午集結在環保局門前。鄒明諺說，漢杞每月可焚燒160噸的甲級醫療廢棄物，但歷年違規次數高達36次，累計裁罰金額4百餘萬元，在2018年更發生戴奧辛超標3倍事件，近兩年發生過異味汙染物超標事件、廢棄洩漏逸散事件，大里居民多次陳情卻未見改善。

尤其，漢杞設在人口密集區，方圓1公里內有11所學校和大里運動公園，影響近6千名師生健康；方圓3公里內更包含54間學校和幼兒園，總計影響近4萬名師生健康，環保局卻不斷同意展延許可證。許可證將在明年1月1日到期，環保局應傾聽大里居民的苦楚。

許心欣亦指控，漢杞每年只能操作300日，但2022至2024年每年均超時32至37天，環保局應勒令其停工或停業，廢止操作許可。

陳宏益說，依法一般展延是5年，因為漢杞一再有違規事項，環保局因此採嚴格審查，縮減其展延僅1年半，並每天都在其廠區附近進行AI監控，這一年因其仍有違規情形，因此考慮再縮短其展延期。他說，對漢杞會加強把關，並輔導遷廠。

環保局資料顯示，漢杞近3年總計稽查87次，違法10次，其中針對排放管道的稽查檢測達16項次，不合格兩次，總計裁罰321萬餘元。

漢杞負責人許錦構日前曾表示，預計明年底即遷至烏日新廠經營，不再在大里舊廠營業。公司經營戰戰兢兢，會被罰就是環保局嚴格監督的明證。他已獲環保局許可，另在烏日喀哩興建新廠，用更進步的焚化爐，並在明年底把現有兩家廠都移至新廠經營。

