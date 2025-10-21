AI機器人助行 埔基醫院打造南投首座智能復健場域

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里基督教醫院與經濟部產發署合作將智慧科技導入臨床復健應用，成為南投縣首座智能復健臨床示範場域。圖／埔里基督教醫院提供
台灣邁向超高齡社會，復健醫療需求與人力缺口擴大，南投埔里基督教醫院與經濟部產發署合作將智慧科技導入臨床復健應用，成為南投縣首座智能復健臨床示範場域，埔基醫院預估每年可服務逾1000人次，提升復健品質與個別化照護。

埔基醫院指出，該院近年積極推動智慧醫療與AI臨床應用，今年針對腦中風與神經疾病，由該院美門口物理治療所與經濟部產發署委託金屬中心合作導入智慧科技復健，於本周末前完成建置，並啟用南投縣第一座智能復健臨床示範場域。

而示範場域設有智慧步態與關節活動訓練區，引進肢體評估訓練系統、關節活動訓練機器人、下肢外骨骼機器人、懸吊輔助步態訓練系統、血氧監測系統、智慧戒指等國產智慧醫材，可透過雲端數據監測即時掌握病患生理反應與訓練成果

埔基醫院美門口物理治療所表示，該復健示範場域可依據腦中風與神經疾病患者輕、中、重症患者狀態，提供不同復健方案，其中「肢體評估訓練系統」是結合遊戲互動與動作偵測，提升肌少症患者肢體協調與運動意願，適合輕症復能階段。

中症功能回復階段由「關節活動訓練機器人」提供主被動訓練與即時數據回饋，改善關節活動度與肌力；重症行動訓練結合「下肢外骨骼機器人」與「懸吊輔助步態訓練系統」協助安全站立與步行訓練，減少跌倒風險，強化平衡與步態控制。

埔基醫院也表示，智能復健可搭配「血氧監測系統」與「智慧戒指」即時監控心率與血氧，確保安全訓練，未來每年將可服務逾1000人次，提升復健品質與個別化照護，盼該示範場域能提升臨床效能，帶動智慧醫療產業從都市延伸至偏鄉。

南投埔里基督教醫院與經濟部產發署合作將智慧科技導入臨床復健應用，成為南投縣首座智能復健臨床示範場域。圖／埔里基督教醫院提供
