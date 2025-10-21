豐中霸凌案處分遭調解撤銷 議員揭「不得另行處分」不在調解筆錄

台中市豐原高中師長霸凌致學生輕生案，遭記過的涉案校安人員卻透過行政訴訟撤銷處分；市府表示會督導學校另行處分，但學校稱調解內容包含不得另行處分。議員發現，「不得另行處分」並非調解筆錄內容，校方說是「口頭承諾」，市府表示會了解口頭承諾是否有效。

豐原高中1名學生2023年2月間輕生，後經調查，他受到校安人員不當管教，校方懲處4名涉案人員，包含學務主任、主任教官與2名學務創新人員（校安）；遭記過的黃姓校安去年提出行政訴訟，由於校方懲處時誤用法條，在法官建議下校方與黃員調解，撤銷記過處分。

民進黨團上周踢爆此事，痛批表面懲處、私下調解是為不適任教職人員開後門。教育局當時表示，校方並未通報就自行調解，不符合社會正義，會調查嚴懲，也要求校方對黃員以適用法條另行處分；校方則稱，調解內容包含不得另行處分。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，民進黨議員王立任、張玉嬿、黃守達聯合質詢。王立任指出，根據調解筆錄，只有2項調解內容，第一項是塗銷記過處分，第二項是訴訟費用各自負擔，並沒有「不得另行處分」，學校回應是公然說謊，還是要陷教育局於不義？

豐中校長廖敏樂今天也列席備詢，他說，除了調解筆錄上的2項結論，法官有當庭口頭提到，後續是否要做其他處分，因此「不得另行處分」這點是口頭達成，並未載於筆錄。

王立任痛批，這就是教育局督導的下屬單位對法治的認識，口頭協議可以不寫在調解筆錄上，豈不是「想怎麼講就怎麼講」？況且這牽涉到後續是否可以補正處分，絕非不重要的事項；不僅如此，學校說「永不錄用」，但契約上根本沒有這條規定，市府螺絲鬆了，學校一再說謊。

民進黨議員陳淑華、陳俞融、謝家宜、蕭隆澤、陳雅惠、張芬郁也聯合質詢，認為市府對豐中霸凌案處分遭撤銷一事後知後覺，教育局不該輕輕放下，要求市府另起懲處案並再次調查，不要用「懲處是學校做的，應由學校負責」當藉口，層層卸責。