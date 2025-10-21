別因小失大！借卡刷進站「省一趟捷運錢」 抓到罰50倍票價

台中市持敬老愛心卡、愛陪卡及兒童卡等社福卡搭乘台中捷運，皆享有5折優惠票價，但有民眾為「省一趟捷運錢」，冒用家人或朋友的社福卡進出站。台中捷運公司提醒民眾，此舉不僅違反大眾捷運法，一旦查獲，除須補繳票價外，還將面臨高達票價50倍的違約金，切勿心存僥倖。

中捷公司表示，敬老愛心卡、愛陪卡及台中市兒童卡等社福卡皆屬於專人專用票卡，非本人使用即屬冒用。根據大眾捷運法第49條規定，冒用不符身分的票卡進出站，除應補繳票價外，中捷得加收票價50倍的違約金。

中捷公司舉例說，若乘客冒用票卡，且無法證明起站點，將以目前單程票最高票價50元計算，50倍違約金即2500元，最高票價加上違約金，共需支付2550元的高額罰款。

中捷公司強調，一時冒用或借卡代刷等行為，延伸額外一筆經濟負擔，若違規乘客經通知仍拒不繳納應補繳的票價及違約金，後續將依法移送法院強制執行，呼籲民眾切勿心存僥倖，遵守規定。