彰化流感疫苗今年打氣旺 幼兒接種率也創新高

流感升溫，彰化縣流感疫苗今年打氣旺，公費流感疫苗第一階段10月開打後，65歲以上長者接種率已逾4成，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，今年也擴大辦理到172家幼兒園提供流感疫苗接種，接種率已達73.1%，也創新高，預計12月底將進入流感高峰期，應提早打疫苗做好防護。

彰化縣今年度採購流感疫苗35萬8130劑，全面改採與先進國家一致的三價流感疫苗，另由中央提供新冠疫苗（莫德納LP.8.1新病毒株），供符合公費資格民眾施打。

公費流感疫苗與新冠疫苗10月1日開打，第1階段流感公費接種對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職學生、禽畜業者等11類對象。

葉彥伯表示，今年打氣旺，10月至今，65歲以上長者接種率已有42%，比往年高1、2成。而校園目前接種率近八成，也比去年高，去年接種率低於75%，預計11月第一周就施打完畢。

衛生局委託各醫療院所到校園為師生打流感疫苗，員林市宏仁醫院上周就由宏仁醫院總院長王斯弘帶領醫療團隊陸續到社頭鄉橋頭國小、溪湖鎮湖北國小等校為師生接種流感疫苗，有的學生怕打針，還嚎啕大哭「拒打」，衛生所志工和醫護人員也合力安撫，才讓學生順利完成接種疫苗。