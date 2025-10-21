台中萬和宮24日發517萬獎學金 今年227校 1334學生獲獎

台中市萬和宮113學年度信眾子女獎學金10月24日發放。萬和宮董事長蕭清杰說，今年邁入第48年，經核定，今年共計227校、 1334名學生獲獎，總獎學金517.1萬元，包括國中357人、高中職245人及大專院校732人。

依據獎學金申請辦法，學年平均國中85分，高中83分及大專院校84分以上，以及操行甲或A，始得申請。國中每人3000元、高中職4000元、大專院校5000元。

萬和宮統計分析，本學年度獲獎同學遍及北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、花東地區的227所學校（大學97校、高中職53校及國中67校），且不乏台大、政大、清華、陽明交大及成大，以及台北市建國中學、北一女、台中一中、台中女中等名校。

統計發現，申請學校以台中市居多，大專院校則台北、台中學校占多數。就讀台灣大學及中山醫學大學、台中一中及台中市大業國中的獲獎人數，分別位居大學、高中職及國中部名列首位。

根據廟方珍藏的「中華民國66年上學期獎學金發放清冊」資料顯示，萬和宮信眾子女獎學金，從1977年開始，每年分上下兩學期頒發，當年上學期有203人獲獎，獎學金總數8萬8800元（當時國中每人300元、高中500元、大專院校800元）。

後來，隨著信眾日增及大環境改變，不僅得獎人數逐年增加，獎金額度也不斷調高。近幾年來，雖受到少子化影響，申請與獲獎人數稍減，但107學年度仍有為1389人，108學年度1333人，109學年度1471人，110學年度1507人，111學年度1375人，112年度1351人。