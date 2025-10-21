台灣社福聯盟攜手明道老師校友 把愛端上餐桌讓家長獲喘息

照顧者有多久沒有好好休息、好好吃頓飯？由明道中學老師、校友攜手台灣社福聯盟台中分社共同發起的「家長喘息日 × 好好饗宴」，首場前晚在台中南屯的塩與胡椒餐廳登場，邀請照顧者當佳賓，為弱勢孩子慶生，一起在愛與關懷中享受饗宴。

「家長喘息日 × 好好饗宴」由七位媽媽共同發起，體恤照顧者因照顧家人而心力交瘁，往往連好好吃飯的時間都沒有；同時也關懷到弱勢孩子生日時常形單影隻的困境。活動旨在透過串連愛心餐廳、邀請社福聯盟志工、學生及企業共同參與，將「關懷」化為具體行動，把「愛」親自端上餐桌。

首場「好好饗宴」獲得明道中學校友、塩與胡椒餐廳老闆黃佳瑋、劉軒檣夫婦的大力響應。而這份愛心也將持續傳遞，預計第二場活動11月登場，由明道中學校友、北區「好食慢慢」餐廳主廚簡儀松接棒，繼續為照顧者與孩子們送上溫暖。