投縣衛生所自動報到系統將完成 老機車逐年汰換

南投不少民眾就醫依賴衛生所，設備卻欠佳，縣議員昨指出，全縣衛生所至今仍手動登記，130輛公務機車有110輛車齡逾10年，南投多山，出勤安全堪慮。衛生局表示，衛生所自動報到系統本月底完成建置，後續盤點設備逐年汰換。

議員林儒暘指出，縣府今年勇奪台灣健康城市暨高齡友善城市「卓越獎」，是全國唯一獲獎縣市，在雜誌2025年智慧城市調查健康服務醫療AI應用同獲卓越獎，上月抱回2025台灣永續行動獎等獎項，但縣內衛生所設備卻是老舊損壞。

他說，南投縣不少民眾就醫仍依賴地方衛生所，但地方衛生基礎設備卻老舊落後，至今看病仍要手動登記，無法插卡報到；有的衛生所甚至冰箱壞了，導致血液、尿液等檢體無處可冰存。

此外，全縣13個鄉鎮市衛生所共130輛公務機車有110輛、八成五的車齡逾10年，甚至還有20幾輛是20年以上的老機車，醫護人員出勤安全堪慮，要求縣府汰換。

衛生局長陳南松表示，衛生所自動報到系統本月底完成建置，後續盤點各衛生所設備，逐年汰換；縣長許淑華說，除了縣內衛生醫療基層設備改善，也會與中部地區醫學中心加強合作，改善遠距醫療服務等工作。