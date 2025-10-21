中市長選舉 民進黨雙軸作戰 國民黨憂2太陽

民進黨主席賴清德總統日前表示，希望「蔡其昌續留國會努力、何欣純在台中打拚」，徵召立委何欣純出戰2026台中市長幾成定局，何昨說，蔡已答應任競選主委或總幹事。國民黨部分，立委江啟臣與楊瓊瓔則尚未協調，藍營基層擔心免不了一場初選，兩顆太陽恐造成分裂。

何欣純昨受訪，對於外界形容她是「賴清德欽點」時，低調回應：一切依照黨內機制走。她強調，自己與蔡其昌早有共識，會團結合作打市長選戰，何說，蔡其昌答應擔任總幹事或主任委員等重要職務，還提醒她加強原市區耕耘，兩人互動氛圍很好。

民進黨內人士指出，由何欣純挑戰國民黨，蔡其昌未來可能擔起穩住國會重責，形成「雙軸作戰」，明確分工，更重要的是2026地方選舉避免重蹈派系角力、分裂失利的覆轍。

藍營方面則暗潮洶湧，國民黨主席選舉塵埃落定，由鄭麗文當選，預定11月接任。上任後首要挑戰，就是啟動2026縣市長提名作業，台中布局尤受矚目。

現任市長盧秀燕任期將屆滿，盧已多次在公開場合「話中有話」提到江啟臣，外界普遍解讀「點將接棒」意味濃厚。江雖尚未宣布參選，但頻頻出席地方活動，態勢明朗。

不過，資深立委楊瓊瓔也持續被點名，政壇人士說「她跨區跑得比誰都勤」，至今未明確表態，既未說「不選」，也未宣布參戰。但據了解，楊邊跑邊評估情勢與基層反應，黨內人士直言，「藍營恐難免一場初選」。

政治觀察人士分析，台中是2026地方選舉的指標戰場，民進黨提前定調，藍營卻仍在「盧後布局」舉棋未定，雙方節奏大不同，江、楊各有優勢，但基層認為兩顆太陽「燒太久」，提名過程內耗恐釀分裂。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，江與楊在基層耕耘都實力堅強，黨主席剛選完，還要時間擬定提名策略，而台中在盧秀燕主政下，市政體質超優，選民對國民黨人選有信心，不必操之過急。