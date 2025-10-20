基層棒球賽事走向國際 北勢國中榮譽會長陳信仁成最大推手

台中夢想盃棒球錦標賽至今已舉行7屆的賽事，今年高達48隊報名參加，其中還包括一支來自韓國光州C/B聯隊，明年還預計邀請更多國家的學生棒球隊來參加賽事，其中最大的推手是北勢國中棒球隊後援會榮譽會長陳信仁。

陳信仁表示，幾年前擔任家長會長時前往澎湖旅行，聽到北勢國中棒球隊小球員去參加賽事時，因為預算的問題只能讓每位小球員們點80元便當，不料店家以單位金額太小不製作，即使減少菜量也不願意，他為了台灣人欺負台灣人這樣的事情忿忿不平，也有感於海線學校在資源上相較市區缺乏，造成招生不易，於是自告奮勇擔任棒球隊榮譽會長，扛下每年800-1000個比賽時的便當費用。