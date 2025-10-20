基層棒球賽事走向國際 北勢國中榮譽會長陳信仁成最大推手
台中夢想盃棒球錦標賽至今已舉行7屆的賽事，今年高達48隊報名參加，其中還包括一支來自韓國光州C/B聯隊，明年還預計邀請更多國家的學生棒球隊來參加賽事，其中最大的推手是北勢國中棒球隊後援會榮譽會長陳信仁。
陳信仁表示，幾年前擔任家長會長時前往澎湖旅行，聽到北勢國中棒球隊小球員去參加賽事時，因為預算的問題只能讓每位小球員們點80元便當，不料店家以單位金額太小不製作，即使減少菜量也不願意，他為了台灣人欺負台灣人這樣的事情忿忿不平，也有感於海線學校在資源上相較市區缺乏，造成招生不易，於是自告奮勇擔任棒球隊榮譽會長，扛下每年800-1000個比賽時的便當費用。
陳信仁指出，這一次比賽邀請韓國光州C/B聯隊來參賽，更發下豪語，明年會邀請美國、日本與香港來參加賽事，而他也為了活動費用奔走，這次募款足足募了250萬，讓賽事不會開天窗，也成為小球員們最強而有力的後盾。透過民間企業的贊助一圓小球員的夢想，未來會再擴大舉辦，讓孩子們能夠有更多的機會比賽，也讓台灣基層棒球與國際接軌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言