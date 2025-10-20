快訊

基層棒球賽事走向國際 北勢國中榮譽會長陳信仁成最大推手

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市北勢國中棒球隊孕育出不少職棒明星，中信兄弟火球男吳哲源、統一獅明星二壘手林靖凱以及美職西雅圖水手新人聯盟投手沈家羲都來自這裡。記者黃仲裕／攝影
台中夢想盃棒球錦標賽至今已舉行7屆的賽事，今年高達48隊報名參加，其中還包括一支來自韓國光州C/B聯隊，明年還預計邀請更多國家的學生棒球隊來參加賽事，其中最大的推手是北勢國中棒球隊後援會榮譽會長陳信仁。

陳信仁表示，幾年前擔任家長會長時前往澎湖旅行，聽到北勢國中棒球隊小球員去參加賽事時，因為預算的問題只能讓每位小球員們點80元便當，不料店家以單位金額太小不製作，即使減少菜量也不願意，他為了台灣人欺負台灣人這樣的事情忿忿不平，也有感於海線學校在資源上相較市區缺乏，造成招生不易，於是自告奮勇擔任棒球隊榮譽會長，扛下每年800-1000個比賽時的便當費用。

陳信仁指出，這一次比賽邀請韓國光州C/B聯隊來參賽，更發下豪語，明年會邀請美國、日本與香港來參加賽事，而他也為了活動費用奔走，這次募款足足募了250萬，讓賽事不會開天窗，也成為小球員們最強而有力的後盾。透過民間企業的贊助一圓小球員的夢想，未來會再擴大舉辦，讓孩子們能夠有更多的機會比賽，也讓台灣基層棒球與國際接軌。

台中夢想盃棒球錦標賽至今已舉行7屆的賽事，今年高達48隊報名參加，其中還包括一支來自韓國光州C/B聯隊，明年還預計邀請更多國家的學生棒球隊來參加賽事，其中最大的推手是北勢國中棒球隊後援會榮譽會長陳信仁（右二）。記者黃仲裕／攝影
