彰化縣長民調被排除在外 柯呈枋：盼修正內容納入選項

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府參議柯呈枋（右）已表態參選下屆彰化縣長。圖／柯呈枋方提供
彰化縣政府參議柯呈枋（右）已表態參選下屆彰化縣長。圖／柯呈枋方提供

一份由民調公司製作的「彰化縣長選舉網路調查」近日在網路流傳，名單中涵蓋多位已表態或具潛在人選的政治人物，但表態參選的彰化縣府參議柯呈枋被排除在外，對此他指出，自己也一頭霧水，希望民調單位能修正內容，將自己納入調查名單，以更完整呈現地方民意。

柯呈枋表示，早上接獲多位鄉親關心，詢問為何未出現在民調名單中，他強調自己「一直在路上」，持續深入基層、傾聽民意，對參選的信心始終堅定，希望民調單位能修正內容，將自己納入調查名單，他也說，腳踏實地比網路聲量更重要，會繼續用行動爭取鄉親的支持。

這分「彰化候選人支持度調查」，內容並不侷限某一政黨，提問包括支持的政黨，明年的彰化縣長選舉，傾向支持哪誰，人選有謝衣鳯、洪榮章、陳素月、黃秀芳、林世賢、邱建富、張啓楷，也要填表者幫國民黨、民進黨以及民眾黨打分數，還調查對現任縣長王惠美施展滿意度，以及2022年縣長選舉，以及2024年的選舉中支持哪一位候選人。

部分已宣布參選的藍綠人士積極在社群分享連結、呼籲支持者填寫拉票。地方人士認為，這場網路民調雖非正式選舉民調，但已在地方引發熱烈討論，被視為各陣營動員支持者、觀察基層反應的重要前哨。

